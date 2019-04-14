نائب محافظ أسيوط: الحكومة والمصريون حريصون على تنمية العلاقات مع الدول العربية

وائل ربيعى – محمود عجمى

قال المهندس عمرو عبد العال، نائب محافظ أسيوط، إن جامعة أسيوط تمثل بيت الخبرة للصعيد وتزخر بالعلماء فى كل المجالات العلمية والحياتية، مشيرا إلى أن استراتيجية التنمية بمفهوم التحديث الشامل تحتاج إلى خطط طويلة المدى وهى ليست مجرد معلومات نظرية ولكن أهداف واقعية تهدف لتحقيق رفاهية الإنسان وإطلاق قدراته فى العمل والبناء من أجل الطاقة الإنتاجية.

وأضاف عبد العال، خلال المؤتمر الدولى الذى تنظمه جامعة أسيوط تحت عنوان: "آفاق التنمية فى الوطن العربى "رؤية قانونية"، اليوم الأحد، بالتعاون مع جامعة الزرقاء الأردنية، أن الحكومة المصرية والمصريين جيمعا حريصين على تنمية العلاقات بين الدول العربية والعالم أجمع والاهتمام بتفعيل الاهتمام المشترك بين مصر وباقى الدول وتعزيز الحوار والتنسيق على مستوى كافة القوى الإقليمية والدولية فى جميع المجالات فى الدول العربية والأفريقية.