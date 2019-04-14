موجز أخبار 6.. السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب بليبيا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، حيث تم بحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وحرص مصر على وحدة واستقرار وأمن ليبيا.

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السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، حيث تم بحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وحرص مصر على وحدة واستقرار وأمن ليبيا.

ننشر صور تفقد الرئيس السيسى لمحور روض الفرج فجراً

ينشر "اليوم السابع"، صور تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم، محور روض الفرج، حيث وضع الجزء الأخير من الكوبرى استعداداً لافتتاحه فى القريب.

كما انفرد اليوم السابع.. تقرير تشريعية النواب حول التعديلات الدستورية يشمل تطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية بالمادة 140..التعديل يزيد سنتين إضافيتين للمدة الحالية وجواز إعادة انتخاب الرئيس لفترة تالية

جاءت مقترح تعديل المادة 140 من التعديلات الدستورية، كما انفرد "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية، عندما كشف تفاصيل مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حول تعديلات الدستور، لتخرج التعديلات المقترحة اليوم بشأن المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة بأن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم الثانى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، كما نصت المادة الانتقالية على أن تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية ويجوز إعادة انتخابه مرة تالية.

تشريعية البرلمان توافق على تعديل مادة مجلس النواب بالدستور

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد، والذى ترأسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادتين 102 فى فقرتها الأولى والثانية، والخاصة بمجلس النواب، حيث جاءت الموافقة على الفقرة الأولى بإجمالى 41 صوتاً مقابل اعتراض 6 أصوات، والفقرة الثانية شهدت موافقة إجمالى 42 صوتاً مقابل اعتراض 5 نواب.

النيابة بـ "التخابر مع حماس": تطالب بإعدام مرسى والمتهمين

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع مرافعة النيابة فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع حماس، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

تعرف على.. كيفية مواجهة دول العالم لمخاطر "السوشيال ميديا"

انضمت كندا مؤخرا إلى قائمة الدول التى اتخذت أو تسعى لاتخاذ إجراءات لمواجهة المخاطر التى تمثلها مواقع السوشيال ميديا على أمنها أو لحماية بيانات المستخدمين أو لمنع سياسات الاحتكار.

شاهد فى دقيقة.. 10 خطوات لحجز أرض تابعة لوزارة الإسكان

تعرف على طرق حجز قطعة أرض من الأراضى المميزة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان بنظام الحجز أون لاين، من خلال الخطوات التالية:

هيكلة الإدارة التنفيذية فى قنوات "أون والحياة ودى إم سى وسى بى سى"

بعد تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة قنوات أون والحياة ودى إم سى وسى بى سى، بدأت اللجنة فى العمل التنفيذى من أجل الوصول إلى أفضل النتائج وتحسين بيئة العمل، وقد قامت اللجنة التنفيذية بعمل قطاعات عرضية على مستوى الشبكات الأربع لتوحيد الإدارات المساعدة للقطاعات الإنتاجية.

شكرى يبحث مستجدات الساحة الفلسطينية مع عضو باللجنة المركزية لحركة فتح

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، الدكتور ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة فى إطار الاجتماعات الدورية لمؤسسة عرفات، وقد تناول اللقاء آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وكذا التباحث بشأن مستقبل عملية السلام تدعيماً لركائز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

ألف طيار فى شركة الطيران الهندية يتوقفون عن العمل غدا لعدم صرف رواتبهم

قال رئيس نقابة الطيارين لشركة الطيران الهندية، جت إيروايز، اليوم الأحد، أن ما يزيد عن ألف من طيارى الناقلة المثقلة بالديون قرروا عدم الطيران، اعتبارا من غدا الاثنين، لعدم تلقيهم رواتبهم فى الثلاثة أشهر الماضية.

الصحة: فحص 2024 وافدا أجنبيا فى التشغيل التجريبى لمسح وعلاج غير المصريين

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من فحص 2024 من غير المصريين، ضمن التشغيل التجريبى للمبادرة الرئاسية لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب ضيوف مصر من فيروس "سى”، موضحة أن المبادرة سيتم إطلاقها رسميا فى الأول من شهر مايو المقبل وتستمر حتى 30 سبتمبر 2019.

رئيس البرلمان: "مش من حق رئيس الوزراء أو الوزيرة وقف تكليف الأطباء"

تساءل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن أسباب رفض وزارة الصحة تعيين أطباء جُدد على الرغم من وجود نقص فى عدد الأطباء، مطالبا الحكومة بتوضيح موقفها فى هذا الشأن.

الحبس سنتين لمدير ووكيل مدرسة و6سنوات لمدرس فى غرق تلميذ ببيارة صرف بالغربية

قررت محكمة جنح كفر الزيات بمحافظة الغربية، معاقبة مدير مدرسة بنوفر للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، وحبس وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، وحبس مدرس التربية الرياضية 6 سنوات بكفالة 10 آلاف جنيه وبراءة المتهم الرابع فى واقعة مصرع التلميذ محمد عمرو محمد البهنسى إثر سقوطه فى بيارة صرف صحى داخل المدرسة، أثناء حصة التربية الرياضية، فى القضية رقم 10803جنح مركز كفر الزيات.

تعطل شبكات فيس بوك وواتس آب وانستجرام عالميا

اشتكى آلاف من مستخدمى شبكات التواصل الإجتماعى "فيس بوك" و"واتس آب" و"انستجرام" من انقطاع خدمة المنصات الثلاثة عن العمل لديهم، فى أنحاء متفرقة من العالم، وذلك عند تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن، حسب موقع DownDetector.

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد نهارا بارد ليلا.