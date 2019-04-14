موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

نشر الموقع الالكترونى لـ " اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الأرصاد لانخفاض درجات الحرارة غدا وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

غدا.. رئيس العربية للتصنيع يلتقى وزير الدفاع البرتغالى

يلتقى غدا الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وزير الدفاع البرتغالى، وذلك فى إطار التعاون المشترك الذى تسعى إليه الهيئة العربية للتصنيع، مع كبرى الدول والشركات فى العالم.

قضايا الدولة تجنب خزانة محافظة الإسماعيلية دفع 54 مليون و72 ألف جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 16 مارس برفض الدعوى رقم 7471 لسنة 18 ق، المقامة من أحد المواطنين ضد محافظ الإسماعيلية وآخر بصفتهما، والتى طالب فيها بالزامهم بدفع له مبلغ 54 مليونا و72 ألفا و993 جنيهًا قيمة بناء وحدات سكنية بالإسماعيلية.

مستشار وزير الطيران: توجهات سياسية بالتوسع فى شبكة الخطوط بأفريقيا

قال المستشار أمجد عارف، مستشار وزير الطيران المدني، إن هناك توجهات سياسية للتوسع في شبكة خطوط الطيران الجوية داخل القارة السمراء، بالإضافة إلي زيادة الترددات سعيا للوصول لكافة العواصم الإفريقية.

صور.. الحكومة تعلن تطهير مصرف دمنهور من تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاحظ خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة البحيرة، الأربعاء الماضى، تراكمات القمامة فى القطاع المائى بمصرف دمنهور، أمام قرية الشراقوة، حيث كلف وزير الموارد المائية والرى، بالتوجيه برفع تراكمات القمامة وتطهير المصرف، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين فى القرية.

شاهد فى دقيقة.. أهم إنجازات وزير النقل بمرفق السكة الحديد خلال شهر

أمضى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شهرًا تقريبًا فى الوزارة عقب حلف اليمين الدستورية وزيرًا للنقل فى 11 مارس الماضى لإنقاذ مرفق السكة الحديد.، "اليوم السابع" يقدم فى 8 معلومات أهم ما أنجزه كامل الوزير خلال شهر بمرفق السكة الحديد فى التقرير التالى:

مرور القاهرة يغلق كوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير وإصلاحات لمدة 3 أيام

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب اصلاح الفواصل و تطوير الكوبرى لمدة 3 ايام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.