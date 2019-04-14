مقتل 9 مسلحين من طالبان خلال هجوم على نقطة أمنية جنوب أفغانستان

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قُتل ما لا يقل عن 9 مسلحين تابعين لحركة طالبان بعد هجومهم على نقطة تفتيش أمنية بإقلم قندهار الأفغانى.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الأحد عن الميجور جنرال تادن خان قوله "كان هناك اشتباك بين طالبان وقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية فى نقطة التفتيش الأمنية بمنطقة تاختابول بإقليم قندهار، الأمر الذى أسفر عن مقتل 9 مسلحين.

ولم يؤكد الجنرال الأفغانى وقوع ضحايا على جانب قوات الشرطة. وزادت وتيرة هجمات حركة طالبان منذ تحسن الطقس فى أفغانستان، الأمر الذى يعنى زيادة العنف ومخاطر إلحاق الضرر بقوات الدفاع والأمن الأفغانية ومسلحي طالبان.