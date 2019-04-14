مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

رويترز

ذكرت الشرطة اليوم، الأحد، أن حارس أمن قتل وأصيب ثلاثة رجال في إطلاق نار من مركبة متحركة خارج ملهى ليلي بمدينة ملبورن الأسترالية، لكن لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى علاقة الحادث بالإرهاب.

ولدى أستراليا واحد من أشد قوانين حيازة السلاح صرامة في العالم، والذي سنته بعد أسوأ حادث قتل جماعي في تاريخها عندما قتل مسلح 35 شخصا في بورت آرثر بجزيرة تسمانيا عام 1996.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع خارج ملهى ليلي في ضاحية براهران بجنوب شرق ملبورن في نحو الساعة 3:20 من صباح اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).

وأفادت الشرطة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون بأن ثلاثة من حراس الأمن ورجل كانوا يستعدون لدخول الملهى الليلي نقلوا إلى مستشفى متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها.

وقال المفتش المعني بجرائم القتل أندرو ستامبر "جرى إطلاق النار فيما يبدو من سيارة في هذه المنطقة على حشد خارج الملهى الليلي".

وأضاف أن الضحايا تعرضوا "لإصابات مروعة" جراء طلق ناري من مدى قريب.

وتوفي حارس في المستشفى بينما لا يزال شخص آخر في حالة حرجة في حين أصيب اثنان بجروح طفيفة.

وتحقق الشرطة في الحادث لكنها لم تلق القبض على أحد حتى الآن.