video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 07:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

الأحد، 14 أبريل 2019 06:44 ص
مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا الشرطة الاسترالية فى موقع اطلاق النار
رويترز
إضافة تعليق

ذكرت الشرطة اليوم، الأحد، أن حارس أمن قتل وأصيب ثلاثة رجال في إطلاق نار من مركبة متحركة خارج ملهى ليلي بمدينة ملبورن الأسترالية، لكن لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى علاقة الحادث بالإرهاب.

 

ولدى أستراليا واحد من أشد قوانين حيازة السلاح صرامة في العالم، والذي سنته بعد أسوأ حادث قتل جماعي في تاريخها عندما قتل مسلح 35 شخصا في بورت آرثر بجزيرة تسمانيا عام 1996.

 

وقالت الشرطة إن الحادث وقع خارج ملهى ليلي في ضاحية براهران بجنوب شرق ملبورن في نحو الساعة 3:20 من صباح اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).

 

وأفادت الشرطة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون بأن ثلاثة من حراس الأمن ورجل كانوا يستعدون لدخول الملهى الليلي نقلوا إلى مستشفى متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها.

 

وقال المفتش المعني بجرائم القتل أندرو ستامبر "جرى إطلاق النار فيما يبدو من سيارة في هذه المنطقة على حشد خارج الملهى الليلي".

 

وأضاف أن الضحايا تعرضوا "لإصابات مروعة" جراء طلق ناري من مدى قريب.

 

وتوفي حارس في المستشفى بينما لا يزال شخص آخر في حالة حرجة في حين أصيب اثنان بجروح طفيفة.

 

وتحقق الشرطة في الحادث لكنها لم تلق القبض على أحد حتى الآن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء أستراليا يعلن 18 مايو القادم موعدا لإجراء الانتخابات العامة

صور.. أستراليا تصدر عملة تحمل 14 لغة محلية للشعوب الأصلية ..إيه السبب؟

صور وفيديو.. إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا وسقوط مصابين

ننشر فيديو وصور من موقع حادث إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا وسقوط مصابين

استراليا

اطلاق نار

ملهى ليلى

الارهاب




لا تفوتك
"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة