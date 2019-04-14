مظاهرة لحزب "المؤتمر الشعبى" باليمن تدعو لوحدة الصف لاستكمال تحرير تعز

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شهدت مدينة تعز اليمنية أمس،السبت، مظاهرة حاشدة لحزب المؤتمر الشعبي العام، هي الأولى منذ اندلاع التمرد الحوثي قبل أكثر من 4 أعوام.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن جموعا من أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام تدفقت من مناطق مختلفة من ريف محافظة تعز، إلى مركز المدينة، وهم يحملون أعلام اليمن وشعار الحزب.

ودعا المشاركون في التظاهرة - التي جابت شوارع المدينة - إلى "الاصطفاف الوطني من أجل استكمال تحرير تعز من قبضة ميليشيات الحوثي، وتعزيز مؤسسات الدولة، وفرض هيبة الدولة ومؤسساتها".

وطالب المتظاهرون بـ"ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة والشخصية، ونبذ الصراعات والخلافات الحزبية الضيقة"، إلى جانب "دعم السلطة المحلية ممثلة بمحافظ تعز نبيل شمسان".

وأكد المشاركون رفض التشكيلات المسلحة خارج نطاق المؤسسة العسكرية والأمنية.