مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى تحطم طائرة صغيرة بنيبال

كاتمندو(أ ش أ)

أفادت تقارير إعلامية فى نيبال اليوم الأحد، بمقتل شخصين على الأقل وإصابة خمسة آخرين بجروح، جراء حادث تحطم طائرة صغيرة فى منطقة (إيفرست).

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن مسئول الطيران البارز راج كومار تشيترى قوله إن الحادث وقع بينما كانت الطائرة التابعة لشركة (سوميت إير) تحاول الإقلاع من مطار (تينزينج هيلارى) بمدينة (لوكلا) متوجهة إلى العاصمة كاتماندو.

وأضاف تشيرتى أن الطائرة انزلقت بعيدا عن المدرج واصطدمت بمروحية تابعة لشركة (مانانج إير).

يشار إلى أن الشركتين هما شركات طيران خاصة تلبى احتياجات السياح والنيباليين فى المناطق النائية بالبلاد.