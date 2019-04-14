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مساعد وزير العدل للطب الشرعى يتفقد المعامل الكيميائية بقنا

الأحد، 14 أبريل 2019 11:17 ص
مساعد وزير العدل للطب الشرعى يتفقد المعامل الكيميائية بقنا خلال التفقد
قنا - وائل محمد
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تفقد المستشار خالد عبدالوهاب، مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، وبرفقته عدد من قيادات مصلحتى الخبراء والطب الشرعى بوزارة العدل، المعامل الكيماوية والطبية، للوقوف على الاحتياجات اللازمة المزمع افتتاحها خلال الفترة المقبلة.
 
وأكد مساعد وزير العدل، على أنه سيتم توفير كافة ما يلزم لمكاتب الطب الشرعى، ومن المقرر أن يتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من وصول الأجهزة بمحكمة قنا، متابعا: سوف نلبى جميع رغبات العاملين بمكتب الطب الشرعى الذى يضم محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر.
 
يذكر أن مساعد وزير العدل يتفقد مكاتب الطب الشرعي بقنا والأقصر، وسوف يفتتح أول مصلحة للطب الشرعى بالأقصر، وذلك مساء اليوم "الأحد" مكتب الطب الشرعى الجديد الذى سوف يكون تحت إشراف مكتب قنا الرئيسى.
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