مسؤول روسى: تسليم ألمانيا فرمان بطرس الأكبر لأوكرانيا يعد تدخلًا بشؤون كييف

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قال عضو لجنة الدفاع والأمن فى مجلس الاتحاد الروسى فرانتس كلينتسيفيتش ، إن تسليم ألمانيا فرمان الإمبراطور الروسى بطرس الأكبر إلى أوكرانيا لضم مطرانية كييف ببطريركية موسكو يعد تدخلًا سافرًا فى الشؤون الداخلية لأوكرانيا.

وأضاف كلينتسيفيتش - فى تصريحات اليوم الأحد أوردتها قناة (روسيا اليوم) - أن مثل هذا التصرف من ألمانيا قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، يمكن تقييمه محاولة للتأثير على نتائج هذه الانتخابات.

وكان وزير الثقافة الأوكرانى يفغينى نيشوك قد أعلن ، فى وقت سابق، أن برلين سلمت بلاده فرمانًا صادرًا بتاريخ 1708 عن الإمبراطور بطرس الأكبر وفقد خلال الحرب العالمية الثانية ، ثم ظهر فى منتصف القرن الـ20 بين مخطوطات مكتبة جامعة (توبنجن) فى ألمانيا وهو مدون على صحيفة مساحتها 80/58 سم ومحفوظ فى إطار من الفضة والذهب، ويقضى بإتباع مطرانية كييف ببطريركية موسكو وعزلها عن بطريرك القسطنطينية.