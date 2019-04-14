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مسؤول روسى: تسليم ألمانيا فرمان بطرس الأكبر لأوكرانيا يعد تدخلًا بشؤون كييف

الأحد، 14 أبريل 2019 11:26 ص
مسؤول روسى: تسليم ألمانيا فرمان بطرس الأكبر لأوكرانيا يعد تدخلًا بشؤون كييف بطريرك أوكرانيا
أ ش أ
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قال عضو لجنة الدفاع والأمن فى مجلس الاتحاد الروسى فرانتس كلينتسيفيتش ، إن تسليم ألمانيا فرمان الإمبراطور الروسى بطرس الأكبر إلى أوكرانيا لضم مطرانية كييف ببطريركية موسكو يعد تدخلًا سافرًا فى الشؤون الداخلية لأوكرانيا.
وأضاف كلينتسيفيتش - فى تصريحات اليوم الأحد أوردتها قناة (روسيا اليوم) - أن مثل هذا التصرف من ألمانيا قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، يمكن تقييمه محاولة للتأثير على نتائج هذه الانتخابات.
وكان وزير الثقافة الأوكرانى يفغينى نيشوك قد أعلن ، فى وقت سابق، أن برلين سلمت بلاده فرمانًا صادرًا بتاريخ 1708 عن الإمبراطور بطرس الأكبر وفقد خلال الحرب العالمية الثانية ، ثم ظهر فى منتصف القرن الـ20 بين مخطوطات مكتبة جامعة (توبنجن) فى ألمانيا وهو مدون على صحيفة مساحتها 80/58 سم ومحفوظ فى إطار من الفضة والذهب، ويقضى بإتباع مطرانية كييف ببطريركية موسكو وعزلها عن بطريرك القسطنطينية.


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