محافظ كفرالشيخ يحيل 70طبيباً وممرضاً للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كفر الشيخ – محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه ، محافظ كفر الشيخ، 70 طبيباً وممرضاً للتحقيق بمستشفى مطوبس المركزى،وتضمن لائحة التحقيق " إحالة 35 طبيباً لتغيبهم عن العمل، وإحالة 21 طبيباً لتركهم العمل دون سند قانونى، وإحالة14 ممرضاً لتغيبهم عن العمل، كما تلاحظ أثناء الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف تواجد اسم الدكتور "ع. ع. س" منتدب من مستشفى فوة لمدة ثلاثة أيام من كل اسبوع ولم يحضر إلى مستشفى مطوبس المركزى الايام المنتدب إليها.

وعلى جانب أخر وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ على تخصيص مساحة 11قيراط بحوض شفيق العبد ناحية عزبة العبد التابعة لقرية مسير مركز كفرالشيخ،لإقامة مدرسة تعليم اساسى.

وأصدر محافظ كفر الشيخ عدد من القرارات منها القرار رقم 5213 لسنة 2019، بتشكيل لجنة بتحديد المقابل العادل الذى يتم على اساسة التعامل على زوائد التنظيم بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد،وتختص اللجنة بتحديد المقابل العادل الذى يتم على اساسة التعامل على زوائد التنظيم بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد على أن يراعى حالة تقدير تاريخ وضع اليد ومدتة، طبيعة استغلال العقار والعائد منة إن وجد، سعر المتر أو الفدان وفت التعامل، موقع العقار ومدى اتصالة بالمرافق العامة، وغير ذلك من عناصر مؤثرة فى تقدير المقابل.

كما أصدر محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 5150 لسنة 2019، بتعديل القرار رقم 765لسنة 1995 بتخصيص قطعة الارض البالغ مساحتها 5200م الواقعة بحوض ساحل البحيرة نمرة رقم 20المقام عليها المدرسة الابتدائية بالكوم الأحمر مركز بلطيم لإضافة مساحة 1781 تقريباً أملاك دولة إليها، والموضحة الحدود والمعالم بكتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، فى حالة عدم التنفيذ خلال عامان من تاريخة يعتبر كان لم يكن.

كما أصدر محافظ كفرالشيخ قراراً رقم 5210 لسنة 2019، بتعديل القرار رقم 295 لسنة 2019، بتشكل لجنة دراسة المشروعات الاستثمارية من الناحية الاقتصادية والعائد الاقتصادى من ابراج سكنية وقطع اراضى متاحة ومحلات تجارية داخل نطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة، برئاسة سكرتير عام المحافظة،

كما أصدر محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 522 لسنة ، 2019بتشكيل لجان لإعداد المواصفات الفنية والقيمة التقديرية والتامين الابتدائى لفك وتركيب طوب بوبيه بشوارع مدينة فوه بقطاع 3،4 فى مناقصة عامة، على أن تشكل لجنة لإعداد المواصفات الفنية، برئاسة نائب رئيس المدينة.

كما أصدر محافظ كفر الشيخ قراراً رقم 5867لسنة 2019، بتشكيل لجنة بمتابعة وتذليل كافة المعوقات لمشروعات الصرف الصحي ، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ،وتختص اللجنة بمتابعة وتذليل كافة المعوقات لمشروعات الصرف الصحى المنفذة من قبل جمعية اصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان لمركز ومدينة مطوبس، بقرى برج مغيزل،و الجزيرة الخضراء ، وأبو خشبة ، السكري،على أن يتم عقد اجتماع شهري للجنة وعرض بتقرير نتيجة أعمالها.

كما وافق محافظ كفر الشيخ على طلب مديرية الطرق بنقل مبلغ763.269جنيه المتبقي من طريق مدخل مبارك لرصف طريق مدخل الشهابية نظرا لحاجة الطريق للانتهاء منة بما لا يخالف القانون.