video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: بدء لمبادرة "إزرع شجرة مثمرة" لزراعة 1000 شجرة بمدارس المحافظة

الأحد، 14 أبريل 2019 10:48 ص
محافظ القليوبية: بدء لمبادرة "إزرع شجرة مثمرة" لزراعة 1000 شجرة بمدارس المحافظة محافظ القليوبية أثناء زراعته الشجر بالمدارس
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، صباح اليوم، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بإطلاق إشارة البدء لتنفيذ مبادرة "ازرع شجرة مثمرة" بمدرسة محمد متولى الشعراوى الإعدادية بنين ببنها، والتى تهدف إلى زراعة شجر ليمون وجوافة ويوسفي.

 وتجدر الإشارة، إلى أن هذه المبادرة تم إطلاقها بالتعاون بين مديرية الزراعة ونقابة الزراعيين ومديرية التربية والتعليم ضمن مبادرة زراعة مليون ونصف المليون شجرة على مستوى المدارس بالجمهورية، منهم ألف شجرة خاصة بمدارس القليوبية بهدف تنمية وعى الطلاب بالأشجار المثمرة ودفع حركة التنمية الزراعية على أرض المحافظة.

وأكد المحافظ، أن هذه المبادرة واعدة وسيتم تعميمها بجميع المصالح الحكومية، كما أعرب عن دعمه الكامل لتلك المبادرة مع توفير أى متطلبات لدعم وانجاح الفكرة، وكلف الأجهزة التنفيذية للمحافظة بالعمل على تعزيز المبادرة والتى سوف تساهم فى تنمية وعى الطلاب بأهمية الأشجار المثمرة وطرق رعايتها والحفاظ عليها لكى تظهر المحافظة بمظهر جمالى وحضارى.

وعبر المحافظ، عن شكره وتقديره واحترامه لهم وتمنياته بالتوفيق والسداد لكل طالب ومسئول يحاول أن يقدم أى شئ لبلدنا العزيزة مصر وأن تكون نموذج يحتذى به لتكرار تلك المبادرة على مستوى باقى المراكز والمدن.

محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس (2)
محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس

 

محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس (3)
محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس

 

محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس (4)
محافظ القليوبية تفقد معامل الحاسب الالى بالمدارس
 
محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس (5)
محافظ القليوبية تفقد معامل الحاسب الالى بالمدارس

 

محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس (6)
محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس

 

محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس (7)
محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس

 

محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس (8)
محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس

 

محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس (9)
محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس 

 

محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس (10)
محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يبحث إنشاء مشروع رى الشرفا والمنيرة بالقناطر الخيرية لتوفير المياه لـ981 فدان

اخبار القليوبية

اخبار مصر

مليون نصف شجرة مثمرة

مدارس القليوبية

محافظ القليوبية

زراعة القليوبية

مبادرة ازرع شجرة




لا تفوتك
"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة