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محافظ البحر الأحمر يشهد ختام الدورة التدريبية لتنمية مهارات قائد المركبات السياحية

الأحد، 14 أبريل 2019 09:14 م
محافظ البحر الأحمر يشهد ختام الدورة التدريبية لتنمية مهارات قائد المركبات السياحية ختام فاعليات الدورة التدريبية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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شهد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، ختام فاعليات، الدورة التدريبية لتنمية مهارات قائدى المركبات السياحية المقدمة لـ 600 قائد مركبة سياحية، وذلك بأحد فنادق الغردقة.

حضر فاعليات حفل ختام الدورة التدريبية لتنمية مهارات قائدى المركبات السياحية، حسام الشاعر ،  رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، ووكيل وزارة السياحة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر.

من جانبه قدم محافظ البحر الأحمر، الشكر لغرفة شركات السياحية  ،على اهتمامها قائد  المركبة السياحية، مضيفاً أن قائد المركبة السياحية يقضى مع السياح وقت أكبر من قضاءه فى الطائرة.

وأضاف محافط البحر الأحمر، أن تأهيل 600 قائد مركبة سياحية فى البحر الأحمر، يعد خطوة هامة، مشيرا الى أن الساحة صناعة خدمة ولابد من مقارنة جودة خدماتنا بالمنافسين ، محذرا من القيادة تحت الإرهاق  لحماية روح قائد المركبة السياح ، موضحا أنه  جارى رفع كفاءه عدة طرق بالبحر الأحمر بينها سفاجا مرسى علم وسيتم إمداده حتى منطقة برنيس، وكذلك طريق القصير قفط.

وحث المحافظ قائدى المركبات السياحية بالبحر الأحمر على المشاركة فى الاستفتاء والادلاء بأصواتهم، لبناء بلدنا، موكدا أن سيسمح للوافدين الادلاء بأصواتهم فى أى لجنة.

من جانبه قال حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن مجلس إدارة الغردفة يولى اهتمام كبير بقائدى المركبات السياحية، بكونه سفير السياحة فى مصر وهو اكثر ما يتعامل معه السائح.

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن الغرفة تسعى لتسجيل جميع مركبى السيارات السياحية فى مصر  وادخال منظومة الكترونيك للتعامل مع الشركة السياحية من خلال الراحلات السياحية ، موضحا  أن محافظة البحر الأحمر، من أكبر المحافظات التى تجلب سائح لمصر، مؤكدا أن بها عدد كبير من قائدى السياحية، مقدما الشكر لمحافظ البحر الأحمر على حضور ختام الدورة التدريبية.

 

ختام فاعليات الدورة التدريبية (1)

ختام فاعليات الدورة التدريبية (1)

 

ختام فاعليات الدورة التدريبية (2)
ختام فاعليات الدورة التدريبية (2)

 

ختام فاعليات الدورة التدريبية (3)
ختام فاعليات الدورة التدريبية (3)

 

ختام فاعليات الدورة التدريبية (4)
ختام فاعليات الدورة التدريبية (4)

 

ختام فاعليات الدورة التدريبية (5)
ختام فاعليات الدورة التدريبية (5)

 

ختام فاعليات الدورة التدريبية (6)
ختام فاعليات الدورة التدريبية (6)

 


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