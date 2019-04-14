محافظ أسيوط: إستلام 4 مدارس جديدة بالقرى الأكثر إحتياجا ودخولها الخدمة العام الدراسى القادم

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه تم إستلام 4 مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا لدخولها الخدمة العام الدراسى القادم، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير العملية التعليمية وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير قطاع التعليم طبقا لرؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ على دعم جهود الدولة لإقامة مدارس جديدة خاصة بالمناطق ذات الكثافة الطلابية والأكثر إحتياجاً مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات التى من شأنها تحسين الخدمة التعليمية وإزالة أية معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس القائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول وتخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب والعمل على الإرتقاء بالعملية التعليمية.

وأوضح مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أنه تم استلام مدرسة نجع سبع بمركز أسيوط ومدرستى عرب طرهونة للتعليم الأساسى ومدرسة كوم إنجاشه الإعدادية المشتركة بمركز ديروط ومدرسة السلام الإبتدائية بعرب مطير.

كما أكد محافظ أسيوط، أن هناك اهتماما كبيرًا بتوفير الخدمات المختلفة للقري الأكثر احتياجًا‏، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة تطوير‏ القري الأكثر احتياجا في كل محافظة‏ تطويرًا شاملًا‏‏ وتوصيل الخدمات المختلفة لهذه القري‏ ضمن الاستراتيجية المستدامة لمصر 2030،و أنه جاري الإسراع في العمل وتكثيف الجهود للإنتهاء من المرحلة الأولى من تطوير القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة خلال 3 أشهر للبدء في المرحلة الثانية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه جاري أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الاسبستوس بقرى الأطاولة والطوابية وبني زيد بمركز الفتح فضلا عن استمرار أعمال إنزال بئر عرب العمايم بمركز منفلوط بعمق 111 متر واحلال وتجديد شبكات المياه بمركزي الغنايم وصدفا.

من جانبه أوضح محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أنه تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الاسبستوس بطول 390 متر "6 بوصة" بقرية الإطاولة و180متر "4 بوصة" و60 متر "6 بوصة" بقرية بني زيد و100 متر "6 بوصة" بقرية الطوابية بالإضافة إلى 2.5 كيلو "4 بوصة" و2.55 كيلو "6 بوصة" و200 م "8 بوصة" بقرية دير الجنادلة بالغنايم و2.350 كيلو "4 بوصة" و950 متر "8 بوصة" بصدفا.



استلام مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجا



استلام مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجا



استلام مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجا



استلام مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجا



استلام مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجا



استلام مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجا



استلام مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجا



تطوير القرى الأكثر احتياجًا



تطوير القرى الأكثر احتياجًا



تطوير القرى الأكثر احتياجًا



تطوير القرى الأكثر احتياجًا



تطوير القرى الأكثر احتياجًا