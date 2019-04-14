مؤتمر جماهيرى لـ"مستقبل وطن" حول التعديلات الدستورية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور محمد سليم الأمين العام بالمحافظة، اليوم، مؤتمرا جماهيرى حاشد بمشاركة الألاف من ابناء المركز وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وبلبيس، وعدد من البرلمانيين، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، و عمداء وكبار عائلات القرى والعزب بالمركز بهدف التوعية بالتعديلات الدستورية وأهمية المواد المستحدثة بالنسبة للمواطن والدولة المصرية.

أكد المهندس "أحمد الخطيب" أمين العضويات بمستقبل وطن بالشرقية، والمشرف على مركز بلبيس، أن أبناء المحافظة دائمًا ما يلبون نداء الدولة، ويعلنون للعالم أجمع وللقيادة السياسية مدى ثقتهم بها، وقدرتهم على التمييز بين الحق والباطل، والتصدى لكل ما يعيق التنمية وبناء الدولة المصرية، ولا يمكن لأى شئ ان يعطل مسيرة الإصلاح ولذا يجب على الجميع النزول أيام الاستفتاء.

وأضاف "الخطيب" أن تعديل الدستور يهدف لمواكبة وضع مصر الجديد على المستويين الإقليمى والدولى بعد أن أصبح القرار السيادى المصرى حرًا، وقادر على تثبيت دعائم الدولة ولديه القدرة على استكمال المشروعات العملاقة لتنطلق مصر إلى المستقبل على أسس سليمة، معربًا عن سعادته بوجود آلاف الشباب بالمؤتمر الجماهيري، الذى عبر عن ان هذه الفئة الشابه لبت دعوة قيادتها، بضرورة التحام الشباب، والفتيات.

فيما أوضح "محمد عثمان حجازي" أمين أمانة حزب مستقبل وطن بـ بلبيس فى كلمته، أن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ستبعث برسالة الى الخارج مفادها اصطفاف الشعب المصرى ومؤسساته خلف الدولة، والتى تسير بخطوات عملاقة خلال السنوات الماضية منذ ثورة 30 يونيو سواء من ناحية الإصلاح الاقتصادى أو عودة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية وسط تحديات حقيقة تواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط، مؤكدًا بأنه لزاما على الجميع الأصطفاف والتعبير عن حبهم للدولة بالتصويت بنعم للتعديلات الدستورية.

ومن جانبة فقد أكد "حمودة محمد حمودة" أمين التنظيم بمركز بلبيس انه يتوجه بحديثة الى الفلاحيين والعمال وخاصة لما يمثلونة من قوة تصويتية عالية من أبناء المركز، مشيرا إلى حرص الدولة بكافة أجهزتها على مصلحة العمال والفلاحين والمرأة، ويجب عليهم جميعا النذول والمشاركة فى الاستحقاق القادم، نظرًا لما يحويه من اهتمام وتمثيل نيابي، يليق بهذه الفئات،وتكون رسالة الى القوى السياسية وجميع دول العالم ان المواطن المصرى يثق فى قيادتة السياسية ويقف داعما لها، مشيرًا بأن مكانة بلبيس التاريخية ساهمت فى صنع وعى وثقافة العائلات فى القرى والعزب، واقر الحضور بمشاركاتهم وتقديم صورة تليق بأن هناك شعب مثقف.

وقال الدكتور أحمد علاء أمين الشباب أن الدولة المصرية ليس عليها فواتير يجب تسديدها لأحد وعلى العالم ان يتفهم ان الشعب المصرى له هويته، و تاريخ ينعكس على معطيات المشهد السياسى الداخلي، الذى تسعى الدولة لتأسيسه الان من خلال طرح التعديلات الدستورية القادمة والتى لا يمكن اختزالها فى مادة واحدة و هى ضرورية و مناسبة جدا للمرحلة و ان كان الدستور الحالى يحتاج مزيد من التعديلات فى المراحل القادمة.