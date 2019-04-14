للصيادلة فقط.. تعرف على كيفية التصويت بانتخابات التجديد النصفى الثلاثاء

كتبت آية دعبس

تجرى نقابة الصيادلة، انتخابات التجديد النصفى، الثلاثاء المقبل، وذلك لاختيار النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العام.



ويستعرض "اليوم السابع"، كيفية التصويت الصحيحة بالانتخابات، فى عدة نقاط:





- اللون الأخضر : اختيار مرشح واحد فقط النقيب العام لصيادلة مصر.



- اللون اللبنى: اختيار ثلاثة مرشحين فقط، أعضاء مجلس النقابة العامة فوق السن.



- اللون الأزرق: اختيار ثلاثة مرشحين فقط، أعضاء مجلس النقابة العامة تحت السن.



- اللون الأحمر: اختيار مرشح واحد عضو المنطقة التابع لها نقابتك الفرعية.



- اللون البرتقالى: اختيار مرشح واحد فقط النقيب الفرعى لنقابتك الفرعية.



- اللون الزيتى: اختيار ثلاثة مرشحين فقط ..أعضاء مجلس النقابة الفرعية فوق السن.(فيما عدا القاهرة اختيار 5 أعضاء والإسكندرية اختيار 4 أعضاء.



- اللون البنفسجى :اختيار ثلاثة مرشحين فقط، أعضاء مجلس النقابة الفرعية تحت السن "فيما عدا القاهرة اختيار 5 أعضاء والاسكندرية اختيار4 أعضاء".



- اختيار عدد أقل أو أكثر يبطل الصوت.



- لا يسمح للصيدلى بالإدلاء بصوته إلا بوجود بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر، أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح، موضحا بهما الرقم القومى والصورة الشخصية مع كارنية النقابة.



- فى حالة عدم وجود الاسم بالكشوف (لعدم السداد)، يمكن السداد أو تقديم إيصال بالسداد لعام 2018 باللجان الخاصة بغير المسددين.

