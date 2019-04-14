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للصيادلة فقط.. تعرف على كيفية التصويت بانتخابات التجديد النصفى الثلاثاء

الأحد، 14 أبريل 2019 02:00 ص
للصيادلة فقط.. تعرف على كيفية التصويت بانتخابات التجديد النصفى الثلاثاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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تجرى نقابة الصيادلة، انتخابات التجديد النصفى، الثلاثاء المقبل، وذلك لاختيار النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العام.

ويستعرض "اليوم السابع"، كيفية التصويت الصحيحة بالانتخابات، فى عدة نقاط:


-         اللون الأخضر : اختيار مرشح واحد فقط النقيب العام لصيادلة مصر.

-         اللون اللبنى: اختيار ثلاثة مرشحين فقط، أعضاء مجلس النقابة العامة فوق السن.

-         اللون الأزرق: اختيار ثلاثة مرشحين فقط، أعضاء مجلس النقابة العامة تحت السن.

-         اللون الأحمر: اختيار مرشح واحد عضو المنطقة التابع لها نقابتك الفرعية.

-         اللون البرتقالى: اختيار مرشح واحد فقط النقيب  الفرعى لنقابتك الفرعية.

-         اللون الزيتى: اختيار ثلاثة مرشحين فقط ..أعضاء مجلس النقابة الفرعية فوق السن.(فيما عدا القاهرة اختيار 5 أعضاء والإسكندرية اختيار 4 أعضاء.

-         اللون البنفسجى :اختيار ثلاثة مرشحين فقط، أعضاء مجلس النقابة الفرعية تحت السن "فيما عدا القاهرة اختيار 5 أعضاء والاسكندرية اختيار4 أعضاء".

-         اختيار عدد أقل أو أكثر يبطل الصوت.

-          لا يسمح للصيدلى بالإدلاء بصوته إلا بوجود بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر، أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح، موضحا بهما الرقم القومى والصورة الشخصية مع كارنية النقابة.

-          فى حالة عدم وجود الاسم بالكشوف (لعدم السداد)، يمكن السداد أو تقديم إيصال بالسداد لعام 2018 باللجان الخاصة بغير المسددين.
 


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