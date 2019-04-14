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كسر ماسورة مياه غرب الإسكندرية وتكثيف أعمال النظافة وسط الإسكندرية

الأحد، 14 أبريل 2019 03:48 م
كسر ماسورة مياه غرب الإسكندرية وتكثيف أعمال النظافة وسط الإسكندرية إصلاح كسر خط المياه
الإسكندرية - جاكلين منير
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تلقى حى غرب الإسكندرية بلاغ من أهالى الورديان شارع الأهواز أمام رقم 22، بكسر ماسورة مياه 6 بوصة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحى غرب بالتوصل مع المهندس محمد على مدير عام شركة المياه فرع القبارى و المهندس أحمد سكر مدير عام صيانة فرع القبارى، وتمت أعمال إصلاح الكسر بتوجد أسامة بشاى من متابعة حى غرب.

من جهة أخرى شدد اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط على ضرورة تواجد جهاز النظافة بالحى فى الشارع منذ السادسة صباحا، وامتداد أعماله وكذا جميع الإدارات الميدانية على مدار ورديتين صباحية ومسائية، مثل إدارات الطرق، إشغال الطريق، المتابعة، والرصد البيئي، ذلك خلال اجتماعه مع عدد من المديرين والموظفين بالحى .

وطالب صدقى باستحداث قسم أو إدارة بالحى للتفتيش المالى والإداري، وبسرعة تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للحي، وعضوية مهندس من المشروعات والورش، قانونى من إدارة الشئون القانونية، ومفتش متابعة، لعمل تقرير كامل عن معدات الحملة الميكانيكية "أنواعها، كفاءة تشغيلها، العجز، والاحتياجات، تمهيدا لعمل مذكرة، وعرضها على السيد الوزير المحافظ.

كما أكد على أهمية عمل خطة لاستدعاء الموظفين فى الطوارئ وعند الحاجة، تتضمن رقم تليفون، وتليفون بديل وعنوان. وعلى إمكانية ضم جميع الإدارات الميدانية معاً عند الحاجة لعمل حملات مكبرة، أو إصدار أوامر تكليف لموظفى المكاتب للقيام بأعمال ميدانية إذا استدعى الأمر.

وشدد على ضرورة أن تشتمل حملات الإعلانات الخاصة بإدارة إشغال الطريق على فنى كهرباء لاكتشاف حالات سرقة التيار، مشددا على التزام الحملة بعمل المذكرات اللازمة، للابلاغ عن حالات السرقة لمباحث الكهرباء، وعلى أهمية استخدام حملات اشغال الطريق للوادر، للمساعدة فى إزالة الاشغالات.

 

 


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