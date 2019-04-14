فيديو وصور.. وصول معدل تطوير استاد الإسماعيلية لـ85% استعدادا لأمم أفريقيا

وصلت معدلات التنفيذ ورفع الكفاءة فى تطوير استاد الإسماعيلية، إلى 85%، استعدادًا لاستضافة منافسات المجموعة السادسة والأخيرة لبطولة أمم أفريقيا 2019، فى نسختها الـ 32، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل.

وتسببت عمليات التطوير ورفع الكفاءة داخل استاد الإسماعيلية، قيام الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، بالتدريب على الملاعب الفرعية للاستاد، حيث يضم الاستاد ملعبين فرعيين، كان قد تم رفع كفاءتهما من قبل.

شروط "فيفا"



وقال مصدر بمديرية الشباب والرياضة، إن ملعب استاد الإسماعيلية تم يتم رفع كفاءته حاليًا من خلال تغيير شبكة المياه والصرف الخاصة بالملعب، ويشهد الملعب حاليًا عمليات الرش بأحدث الطرق، بعد تركيب معدات رش جديدة من نوعها، طبقًا للشروط التى وضعها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العمل يتم على قدم وساق داخل استاد الإسماعيلية وخارجه، ومن المقرر أن تتم عملية التسليم الأولى للأعمال فى نهاية الشهر الجارى، على أن تستكمل باقى الأعمال الخفيفة بعد ذلك، للانتهاء تمامًا من الاستعدادات لاستقبال الحدث الرياضى الأولى فى أفريقيا.

فيما قال أيمن جودة، أحد المهندس المشرفين على تنفيذ التطوير داخل استاد الإسماعيلية لـ "اليوم السابع" إن العمل يتم بشكل متواصل داخل استاد الإسماعيلية على مدار 24 ساعة يوميًا بمشاركة قرابة 800 عامل، مؤكدًا أن معدلات التنفيذ والتطوير ورفع الكفاءة وصلت إلى 85%.

محاور تطوير الاستاد



وأشار إلى أن محاور التطوير داخل الاستاد ثلاثة محاور أرض الملعب والمدرجات ومداخل ومخارج الجمهور للاستاد، وفى أرض الملعب يتم رفع كفاءة النجيلة وتغيير شبكات الرى والصرف، بالإضافة إلى رفع كفاءة "الترتان" حول الملعب، بجانب مدرجات الاستاد الثلاثة الدرجة الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى مدرج الإعلاميين والمقصورة الرئيسية، بتغيير جميع المقاعد وتركيب مقاعد جديدة، وتركيب أنظمة مراقبة جديدة ومتطورة فى كل مكان، بجانب أن الدخول إلى الاستاد سوف يكون من خلال التذاكر الإلكترونية، وتحديد مسار دخول الجماهير حتى مكان مقعدة فى المدرج.

وأكد "جودة" أن الأعمال تتم داخل الاستاد على التوازى، والآن الاستاد فى مرحلة انتظار توريدات الأجهزة والفرش النهائى، مشيرًا إلى أنه يوجد لجان تتابع كل الإنشاءات والتطوير ورفع الكفاءة، تقوم بزيارة الاستاد على فترات للتأكد من معدلات الإنجاز وجودتها.

ويشهد استاد الإسماعيلية الرياضى، قيام لجنة التفتيش على ملاعب كأس أمم أفريقيا 2019، بزيارته على فترات من أجل رفع تقرير للجنة المنظمة عن أعمال الصيانة فى الاستاد، وقامت اللجنة مؤخرًا بزيارة الاستاد وملاعب التدريب وبعض الفنادق وأماكن الخدمات التى ستستقبل البعثات المنتخبات المشاركة فى البطولة، وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الأعمال تسير حسب المخطط الزمنى الموضوع بانتظام.

رصف الطرق المؤدية لاستاد الإسماعيلية



وتشرف محافظة الإسماعيلية ومديرية الطرق بالمحافظة على أعمال الرصف والتجميل لمداخل الاستاد والطرق المؤدية له، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى إقامة الوفود المقرر وصولها للمحافظة.

وتقوم مديرية الطرق بالإسماعيلية بأعمال الرصف للطريق الرئيسى بمنطقة الشيخ زايد بوسط مدينة الإسماعيلية المؤدى إلى استاد الإسماعيلية، كما يشمل الرصف شارع شبين الكوم والشارع التجارى وأمام بوابة الاستاد الرئيسية ومنطقة الملاعب المفتوحة.

من ناحية أخرى، يتابع عن كسب، اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية الجديد، أعمال التطوير داخل الاستاد، ومدى توفير الاشتراطات الأمنية فى المباريات من تركيب كاميرات، وتأمين بوابات الدخول والخروج بالاشتراطات التى حددتها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وقام مؤخرًا مدير الأمن بتفقد الاستاد، لمتابعة التطورات عن قرب.

المنشآت الفندقية فى انتظار الوفود الرياضية



وقال محمد شيحة، مدير مجموعة الإسماعيلية فى البطولة، إن فنادق الإسماعيلية ذات الـ"5 نجوم"، فى انتظار الفرق الرياضية، حيث تضم الإسماعيلية العديد من الفنادق الجيدة، والتى تضم مئات الغرف، بالإضافة إلى ملاعب رياضية متميزة.