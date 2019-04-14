فى يوم الوفاء بجامعة بنها.. تكريم الأمهات المثاليات والعاملين بحضور المحافظ

القليوبية إبراهيم سالم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع الشئون الإدارية ورعاية الشباب ورعاية العاملين واتحاد الطلاب بجامعة بنها احتفالية كبرى، لتكريم الأمهات المثاليات والموظف والعامل المثالى على مستوى كليات الجامعة وإدارتها بمناسبة عيد الأم، جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان البيطار المشرف على قطاع خدمة المجتمع، وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والأمناء المساعدين للجامعة.

وقال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، فى كلمته خلال الاحتفالية، إن يوم الوفاء الذى تنظمه جامعة بنها هو احتفال يرسخ القيم الجامعية، معبراً عن سعادته بحضوره هذه الاحتفالية ومشاهدته العمل المسرحى الذى قدمه طلاب الجامعة بإتقان واحترافية.

وأضاف عبدالحليم، أن جامعة بنها تخطو خطوات واضحة فى تقوية علاقتها بالمجتمع المحيط وخدمته بالتعاون مع المحافظة، مشيراً إلى أن جامعة بنها صاحبة سمعة مميزة وستتبوأ مكانة عالية فى المستقبل بفضل العمل والجهد المبذول من قيادتها والعاملين بها.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، على دعمه لكل قيمة إيجابية فى المجتمع، وحرصه على تكريم الأمهات المثاليات وتكريم كل عامل وموظف مجتهد فى الجامعة وكلياتها، وكذا تكريم من خدموا الجامعة حتى بلوغهم السن القانونى.

وقال السعيد، إن هذه الاحتفالية هى لقاء اجتماعى من الدرجة الأولى وهو يوم القيم النبيلة فى المجتمع المصرى، موجهاً الشكر لمحافظ القليوبية على دعمه المستمر، كما توجه بالشكر إلى الدكتور حسام العطار أول رئيس لجامعة بنها، والذى حرص على حضور هذه الاحتفالية.

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم 22 أماً مثالية، وتكريم 63 من العاملين بالجامعة الذين بلغوا السن القانونى، كما تم تكريم 47 موظفاً مثالياً وعامل من كليات الجامعة وإدارتها، كما تم تكريم اللجنة المنظمة للحفل.



يوم الوفاء بجامعة بنها (1)



يوم الوفاء بجامعة بنها (1)



يوم الوفاء بجامعة بنها (2)



يوم الوفاء بجامعة بنها (3)



يوم الوفاء بجامعة بنها (4)



يوم الوفاء بجامعة بنها (5)



يوم الوفاء بجامعة بنها (6)



يوم الوفاء بجامعة بنها (7)



يوم الوفاء بجامعة بنها (8)



يوم الوفاء بجامعة بنها (9)



يوم الوفاء بجامعة بنها (10)