video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 07:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عايز تهاجر بطريقة شرعية.. تعرف على المستندات المطلوبة

الأحد، 14 أبريل 2019 06:30 ص
عايز تهاجر بطريقة شرعية.. تعرف على المستندات المطلوبة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

يحق للمواطن التقدم بطلب هجرة للخارج، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1983، حيث يتم التقدم بالطلب بقسم الهجرة بمصلحة الجوازات أو أحد بعثاتنا القنصلية بالخارج مشفوعا به المستندات التالية:

 

(1) جواز سفر مصري ساري المفعول.

 

(2) سند الهجرة الذي نص عليه القانون رقم 111 لسنة 1983 وهو أحد المستندات التالية :-

 

• ما يفيد حصوله على الجنسية من دولة المهجر.

 

• ما يفيد حصوله على حق الإقامة الدائمة بدولة المهجر.

 

• ما يفيد إقامته بدولة المهجر مدة لا تقل عن 10 سنوات.

 

• موافقة دولة المهجر على الهجرة أو الحصول على تأشيرة دخول بغرض الهجرة.

 

(3) المستندات الدالة على إنهاء الخدمة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال.

 

(4) إيضاح الموقف التجنيدى يكتفي بجواز سفره إذا كان مثبتا به أنه غير مطلوب للتجنيد أما إذا كان في سن التجنيد فيلزم تقديم موافقة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة على الهجرة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على تفاصيل منحة تمويل 7 مشروعات لدعم مكافحة الهجرة غير الشرعية

الهجرة تخصص حسابات لاستقبال مساهمات المصريين بالخارج فى "فطارنا مع أهالينا"

وزارة الهجرة: إنهاء موقف 120 طالب مصرى عالقين على الحدود المصرية السودانية

الهجرة

الجوازات

المهاجرين

الهجرة الشرعية

طلب الهجره




لا تفوتك
"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة