ضبط 3 تجار عملة بلغ حجم تعاملاتهم 30 مليون جنيه

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3 أشخاص لاشتراكهم مع آخرين فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، بحجم تعاملات بلغت أكثر من 30 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا.. قيام عاملة بفرع أحد البنوك بالشرقية - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوكبير.. بإستغلال طبيعة عملها فى البنك والتعامل فى النقد الأجنبى من خلال تجميع العملات الأجنبية "الريال السعودى" من المترددين على البنك، واستبدالها لهم مقابل عمولة تتحصل عليها منهم ، بالمخالفةً للقانون، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.

بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون ريال سعودى، فضلاً عن ضبط مسئول بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط تحويل الأموال بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون وقد بلغ حجم تعاملاته نحو ( 24 مليون جنيه مصرى)، وضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل خمسمائة وخمسون ألف ريال سعودى.