ضبط 29 تاجر مخدرات فى حملة أمنية مكبرة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط 29 متهما بحوزتهم 1435 جرام حشيش، و1212 قرص مخدر، و145 جرام استروكس، و3 جرام هيروين، و140 جرام بانجو.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية و243 طلقة بدون ترخيص.

وشن ضباط مباحث الجيزة حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم، أسفرت عن تنفيذ 13 حكما قضائيا، وضبط 6 مشتبه بهم، و3 خيال وجمال، بالإضافة إلى ضبط بائعين متجولين، وإزالة عدد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.