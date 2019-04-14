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ضبط وتحرير 831 مخالفة مرورية فى حملة بالغربية

الأحد، 14 أبريل 2019 01:22 م
ضبط وتحرير 831 مخالفة مرورية فى حملة بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربيه محمد طارق
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية بعدد من مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المرورية.

 

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت الحملة عن تحرير وضبط 831 مخالفة متنوعة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.

 

كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص وتحصيل 40 ألفا و250 جنيها "غرامات فورية" تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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