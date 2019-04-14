ضبط سيارة نقل محملة بمواد تموينية مهربة فى أسوان

تمكن مفتشو التموين بإدارة أسوان، اليوم الأحد، من ضبط سيارة نقل محملة بمواد تموينية مهربة وخبز بلدى أمام أحد مخابز مدينة أسوان.

وكانت معلومات وصلت إلى مفتشى التموين بإدارة أسوان، عن وجود محاولة تهريب بعض المواد التموينية للسوق السوداء عن طريق شحنها على متن سيارة نقل متوقفة أمام أحد المخابز وسط مدينة أسوان، وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة المقدم إسلام ياسين، رئيس مباحث التموين بأسوان، تمكنت الحملة من ضبط السيارة (27011 ص و ط) وعلى متنها نحو 100 كيلو سكر، و30 كرتونة زيت، وعدد من أكياس المكرونة.

وتم ضبط صاحب المخبز "ع.ص.م" وعثر بحوزته على 250 بطاقة تموينية لأهالى، وتحرر له المحضر رقم 157 قسم أول أسوان، وأخطرت النيابة للتحقيق.