صور.. مسيحيو الفلبين يحتفلون بـ"أحد السعف"

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

انطلقت الاحتفالات بين المسيحيين الكاثوليك، فى الفلبين بأحد "السعف"، والذى يوافق ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، وهو العيد الذى يأتى قبل أسبوع واحد من احتفالات عيد القيامة.

ويحرص عدد كبير من المسيحيين فى هذا اليوم على اقتناء سعف النخيل لإحياء ذكرى استقبال السيد المسيح، حيث خرج أهل المدينة حاملين سعف النخيل فى استقباله.



أحد السعف فى الفلبين



الجموع يقفون حاملين السعف



السعف يهيمن على المشهد داخل كنيسة بالفلبين



جانب من الاحتفالات



سعف النخيل هو السمة الرئيسية للاحتفال بهذا اليوم



سيدات تحملن السعف



فتيان يدخلون الكنيسة حاملين سعف النخيل



قسيس فلبينى يبارك الجموع



مسيحيو الفلبين يحتفلون بأحد السعف