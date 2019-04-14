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صور.. مسيحيو الفلبين يحتفلون بـ"أحد السعف"

الأحد، 14 أبريل 2019 08:38 ص
صور.. مسيحيو الفلبين يحتفلون بـ"أحد السعف" جانب من الاحتفالات
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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انطلقت الاحتفالات بين المسيحيين الكاثوليك، فى الفلبين بأحد "السعف"، والذى يوافق ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، وهو العيد الذى يأتى قبل أسبوع واحد من احتفالات عيد القيامة.

ويحرص عدد كبير من المسيحيين فى هذا اليوم على اقتناء سعف النخيل لإحياء ذكرى استقبال السيد المسيح، حيث خرج أهل المدينة حاملين سعف النخيل فى استقباله.

أحد السعف فى الفلبين
أحد السعف فى الفلبين
الجموع يقفون حاملين السعف
الجموع يقفون حاملين السعف
السعف يهيمن على المشهد داخل كنيسة بالفلبين
السعف يهيمن على المشهد داخل كنيسة بالفلبين
جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
سعف النخيل هو السمة الرئيسية للاحتفال بهذا اليوم
سعف النخيل هو السمة الرئيسية للاحتفال بهذا اليوم
سيدات تحملن السعف
سيدات تحملن السعف
فتيان يدخلون الكنيسة حاملين سعف النخيل
فتيان يدخلون الكنيسة حاملين سعف النخيل
قسيس فلبينى يبارك الجموع
قسيس فلبينى يبارك الجموع
مسيحيو الفلبين يحتفلون بأحد السعف
مسيحيو الفلبين يحتفلون بأحد السعف
مواطن يحمل طفله وسط السعف
مواطن يحمل طفله وسط السعف

 


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