صور.. محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة بمنطقة مسطرد بحى شرق شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، منطقة مسطرد بحى شرق شبرا الخيمة، يرافقه اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية لأعمال التطوير بمنطقة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة والتي تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية للطرق حيث تابع السيد المحافظ اعمال التطوير بموقف مسطرد والذى تم تشغيله في فبراير الماضى ليكون موقف حضاري بديلا للمواقف العشوائية سواء لخطوط الاقاليم والخطوط الداخلية .

ووجه خلال الجولة بسرعة الانتهاء من هذا المشروع في أقرب وقت ممكن، وخلال الجولة وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة شبرا الخيمة برئاسة رئيس المدينة بتذليل العقبات والمشكلات التي قد تعيق تنفيذ المشروع.

وأكد المحافظ على أن هذا المشروع سينقل المنطقة نقلة حضارية وسيقضي على مشكلة الاشغالات والتكدسات المرورية فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وإضفاء المظهر الجمالي للمنطقة.



















