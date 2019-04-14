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صور.. محافظ الإسماعيلية يجتمع بأعضاء "القومى للمرأة" ويؤكد على تفعيل دور المرأة كشريك أساسى للرجل

الأحد، 14 أبريل 2019 02:16 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يجتمع بأعضاء "القومى للمرأة" ويؤكد على تفعيل دور المرأة كشريك أساسى للرجل محافظ الإسماعيلية مع أعضاء القومى للمرأة
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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عقد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية مؤتمرًا موسعًا بحضور المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة وماجدة النويشى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، ووسط حشد كبير من سيدات وفتيات فرع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية، لبحث ومناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات وترتيبات للمشاركة فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة 2019.

وخلال المؤتمر أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية على أنه لا شك على الاطلاق فى حتمية تفعيل دور المرأة كشريك أساسى جنبا إلى جنب مع الرجل فى إستكمال مسيرة التنمية والبناء وإعادة رسم خريطة مصر من جديد وبناء الإنسان المصرى .

ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة تفعيل دور المرأة الإسماعيلاوية فى نشر التوعية الجماهيرية للمواطنين بأهمية المشاركة فى الإستفتاء على الدستور وممارسة حقهن الدستورى والديمقراطى. 

وأوضح محافظ الإسماعيلية أننا نحتاج فى الوقت الراهن لتضافر كافة الجهود من مختلف شرائح وفئات الشعب المصرى العظيم من أجل بناء مصر الجديدة ومواجهة كافة التحديات التى تواجهها مصر.

وفى اطار الاستعدادات لإستقبال شهر رمضان الكريم أكد المحافظ على ضرورة تعظيم وتفعيل دور المرأة فى تحقيق التكافل الإجتماعى والنهوض بالمجتمع من خلال تحقيق المزيد من التواصل والتفاعل مع المواطنين البسطاء والأسر الفقيرة والأكثر احتياجا وبذل أقصى الجهود لتحقيق مطالبهم وإحتياجاتهم خلال تلك الفترة والشهر الكريم.

وأشار حمدى عثمان إلى أننا جميعًا فى حاجة ماسة لتفعيل دور المرأة فى احداث تغيير جذرى وتعديل فى السلوكيات السلبية التى طرأت على مجتمعاتنا خلال الفترة الماضية من أجل اصلاح سلوكيات المجتمع وخلق آجيال جديدة على درجة من الوعى والانتماء والولاء للوطن.

لقاء محافظ الإسماعيلية بأعضاء المجلس القومى للمرأة (1)
لقاء محافظ الإسماعيلية بأعضاء المجلس القومى للمرأة

 

لقاء محافظ الإسماعيلية بأعضاء المجلس القومى للمرأة (2)
لقاء محافظ الإسماعيلية بأعضاء المجلس القومى للمرأة 
 
لقاء محافظ الإسماعيلية بأعضاء المجلس القومى للمرأة (3)
لقاء محافظ الإسماعيلية بأعضاء المجلس القومى للمرأة

 

لقاء محافظ الإسماعيلية بأعضاء المجلس القومى للمرأة (4)
لقاء محافظ الإسماعيلية بأعضاء المجلس القومى للمرأة

 

لقاء محافظ الإسماعيلية بأعضاء المجلس القومى للمرأة (5)
لقاء محافظ الإسماعيلية بأعضاء المجلس القومى للمرأة

 

لقاء محافظ الإسماعيلية بأعضاء المجلس القومى للمرأة (7)
لقاء محافظ الإسماعيلية بأعضاء المجلس القومى للمرأة

 

 

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