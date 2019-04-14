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صور.. سكرتير عام محافظة سوهاج يشهد صلح بين عائلتي آل ضمرانى وآل الريان

الأحد، 14 أبريل 2019 12:40 م
صور.. سكرتير عام محافظة سوهاج يشهد صلح بين عائلتي آل ضمرانى وآل الريان خلال الصلح
سوهاج – عمرو خلف
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 أناب الدكتور أحمد الانصاري، محافظ سوهاج، اللواء يسري خضر السكرتير العام للمحافظة لحضور مراسم الصلح بين أبناء العمومة من عائلتى آل ضمرانى، وآل الريان، وذلك بقرية مزاتة شرقة بمركز ومدينة دار السلام.
 
 
 
وألقى " السكرتير العام " كلمة نقل خلالها تقدير الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنجاز العديد من المصالحات، داعياً الى الوحدة ونبذ العنف والوقوف صفا واحدا لمواجهة العنف والإرهاب، والتفرغ للتنمية والبناء، مؤكداً أن الصلح والمودة حماية للوطن والمواطنين.
 
 
 
ومن جانبه قدم اللواء هشام الضوى ممثل مديرية أمن سوهاج الشكر للجنة المصالحات على جهدها لإنهاء الخصومات الثأرية، ليسود الأمن والأمان أرجاء المحافظة.
 
 
 
وقدم الشيخ محمد زكى امين عام الفتوى بالأزهر ورئيس هيئة علماء المسلمين الشكر لكل القائمين على الصلح، ودعا أهل القرية ألا يعودوا إلى الدم مرة أخرى، مشير ا الى أن روح التسامح هى من أهم شيم المصرى وأن مصر بأهلها تستطيع أن تواجه التحديات وتتغلب على الفتن وأن مصر قدمت أعظم حضارة إنسانية للعالم اجمع حتى يعم الأمن والأمان، مشيرا إلى أن الخصومات الثأرية أكبر معوق للتنمية، وهى أشد خطرا وإضرارا بالوطن من العدو الخارجى، آملا أن يتم الاحتفال قريبا بأن تصبح محافظة سوهاج كلها خالية من الخصومات الثأرية واختتم كلمته بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن .
 
 
صلح الضمران والريان بدار السلام (1)
 
صلح الضمران والريان بدار السلام (2)
 
صلح الضمران والريان بدار السلام (5)
 
 

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