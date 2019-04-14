صور.. تطبيق مبادرة "أنت أقوى من المخدرات" شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

انطلقت اليوم فعاليات مبادرة "أنت أقوى من المخدرات" فى أحياء الإسكندرية للتوعية بمخاطرها تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وتحت إشراف حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول وبتواجد المهندسة وفاء حامد سكرتير عام الحى، توجه أعضاء المبادرة اليوم الأحد إلى إدارات الحى لتعريف موظفى الحى بمخاطر المخدرات وتوعيتهم .

ومن جهة أخرى تصل حى المنتزه ثاني فعاليات مبادرة "عشانك يا إسكندرية" حيث أكد اللواء عادل سلامة، رئيس حى ثان المنتزه، أن الحى أطلق مبادرة "عشانك يا إسكندرية" وتتضمن أعمال رفع الكفاءة وطلاء الأرصفة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة بنطاق شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته من خلال التنسيق بين كل الجهات المعنية.







