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صور.. بدء احتفال الطرق الصوفية بمولد أبو المعاطى بدمياط

الأحد، 14 أبريل 2019 08:52 م
صور.. بدء احتفال الطرق الصوفية بمولد أبو المعاطى بدمياط احتفال الطرق الصوفية
كتب فريق المحافظات
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بدأت الطرق الصوفية الاحتفالات بمولد "أبو المعاطى"، والذى يتوافد عليه الآلاف من مريديه من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة، ويستمر حتى ليلة النصف من شعبان، ورفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية حالة الطوارئ لاستقبال الزائرين.

ويختتم المولد فى ليلة النصف من شعبان، وشهد هذا العام تراجعا كبيرا من قبل رواده واقتصر على المنتمين إلى الطرق الصوفية والنساء والأطفال الذين جاءوا للاستمتاع بلعب المراجيح، وشراء الحمص، والحلوى والألعاب المختلفة.

وتعود تسمية مولد "أبو المعاطى" بهذا الاسم إلى مسجد أبو المعاطى الملاصق لمسجد عمرو بن العاص، بمنطقة الجبانة الكبرى بمدينة دمياط، والشيخ أبو المعاطى وهو "فاتح بن عثمان الأسمر الدكرورى" الذى قدم إلى دمياط من مراكش بالمغرب فى عام 1275 بعد هدم دمياط فى عام 1250 ورحيل لويس التاسع عنها، حيث عاش فى تلك المنطقة وعندما توفى دفن بها وأقيم له ضريح موجود حاليا داخل المسجد.

ويحرص الصوفيون من أهالى دمياط، أو من خارجها على المحافظة على الاحتفال بمولده، الذى يبدأ مع حلول شهر شعبان وينتهى فى ليلة النصف من شعبان، حيث تراجعت أعداد المشاركين فى المولد خاصة فى الليلة الختامية، عقب إلغاء ما يسمى بـ"السيارة"، التى كانت تطوف شوارع مدينة دمياط ولكن الاحتفالات الآن اقتصرت على باعة الحمص وحلويات الموالد، بالإضافة إلى الأطفال الذين يحرصون على لعب المراجيح.

احتفال الطرق الصوفية (1)
 

 

احتفال الطرق الصوفية (2)
 

 

احتفال الطرق الصوفية (3)
 

 

احتفال الطرق الصوفية (4)
 

 

احتفال الطرق الصوفية (5)
 

 


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