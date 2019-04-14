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صور.. "الزراعة" تواصل تحصين الأبقار ضد الجلد العقدى.. وتناشد المربين الاستجابة

الأحد، 14 أبريل 2019 06:00 ص
صور.. "الزراعة" تواصل تحصين الأبقار ضد الجلد العقدى.. وتناشد المربين الاستجابة استمرار تحصين الابقار ضد الجلد العقدى وتناشد المربين الاستجابة
كتب عز النوبى
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واصلت الإدارة المركزية للطب الوقائى  بالهيئة العامة للخدمات البيطرية  بوزارة  الزراعة، وبالتنسيق مع عدة وزرات والمحافظين ومديريات الطب البيطرى، أعمال الحملة القومية لتحصين الأبقار ضد الجلد العقدى بجميع المحافظات، والتى  بدأت فى الـ31 من الشهر الماضى، وستنهى  أول مايو  المقبل، حيث أن الحملة موجهة إلى فصيلة الأبقار فقط.

وناشدت  الدكتورة منى  محرز نائب وزير الزراعة  لشئون الثروة  الحيوانية  والداجنة والسمكية ، فى  تصريحات لـ   "اليوم السابع  "، جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية  " الأبقار" ضرورة الاستجابة لتلك الحملة وتقديم ماشيتهم إلى التحصين، مؤكدة توفير جميع التحصينات والمستلزمات وتوفير سن بيطرى لكل حيوان، ومنع استخدام أى سن لأكثر من حيوان، وهدف الحملة الحفاظ على الأبقار.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن الحملة القومية للتحصين تستهدف فصيلة الأبقار، وتعد حملة التحصين حفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والالبان والتصدى للأمراض الوبائية ، وجميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة ، موضحا  أن الحملة  تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.

وأوضح التقرير، إن خطة الدولة من أعمال التحصين تستهدف تحصين جميع قطعان الماشية لاحتواء اى من الامراض والسيطرة عليه، وتوفر كل التسهيلات والتوعية الإرشادية التى تضمن تحقيق أهداف الحملة فى حماية الثروة الحيوانية المصرية من تهديدات الأمراض الوبائية ،بالتنسيق بين الأجهزة البيطرية والأجهزة المحلية.

 

تحصين الابقار (1)
 

 

تحصين الابقار (2)
 

 

 

تحصين الابقار (3)
 

 

 

تحصين الابقار (4)
 

 

 

تحصين الابقار (5)
 

 

 

تحصين الابقار (6)
 

 


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