صور.. إيفانكا تلتقى رائدات صناعة "البن" خلال زيارتها لإثيوبيا

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

التقت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعدد من السيدات الإثيوبيات من رائدات صناعة "البن" فى الدولة الإفريقية.



إبنة الرئيس ترامب

وتعد صناعة البن هى أحد أبرز الصناعات فى إثيوبيا، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة بسبب الهبوط الكبير فى أسعار محاصيل البن فى المرحلة الراهنة.



إيفانكا تتحدث فى لقائها مع سيدات إثيوبيات

كانت إيفانكا، قد وصلت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد، فى زيارة هي الأولى من نوعها تستغرق يومين. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية فى بيان لها، إن إيفانكا ستبحث خلال زيارتها عددا من القضايا مع رئيس البلاد، سهلى ورق زودى، ورئيس الوزراء،آبى أحمد، وكبار المسؤولين.



إيفانكا ترامب تلتقى رائدات صناعة البن بإثيوبيا

كما ستبحث بشكل خاص مع المسؤولين فى البلاد، دور مشاركة المرأة الإثيوبية والتحديات التى تواجهها. وفق المصدر نفسه.



إيفانكا ترامب



إيفانكا تستمع لإحدى السيدات



إيفانكا فى لقائها مع رائدات صناعة البن فى إثيوبيا



إيفانكا

جانب من اللقاء



حديث باسم بين إيفانكا وإحدى السيدات الإثيوبيات