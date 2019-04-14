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صور.. إعصار "فرانكلين" يضرب ولاية تكساس الأمريكية ويخلف حطاما

الأحد، 14 أبريل 2019 07:04 ص
صور.. إعصار "فرانكلين" يضرب ولاية تكساس الأمريكية ويخلف حطاما الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا
كتب مصطفى عنبر
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نشرت وكالات الأنباء العالمية صورا لأثار الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين الذى ضرب ولاية تكساس بأمريكا.

الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا
الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا

 

وأظهرت الصورة أشكالا مختلفة للحطام الذى خلفه إعصار فرانكلين، وتواجد سيارات للشرطة فى منطقة الإعصار.

الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا2
الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا

 

الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا3
الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا

 

الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا4
الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا

 

الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا5
الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا

 

الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا6
الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا

 

الطقس ومنظر للسحب فى منطقة الاعصار فى تكساس
الطقس ومنظر للسحب فى منطقة الاعصار فى تكساس

 

الطقس ومنظر للسحب فى منطقة الاعصار فى تكساس2
الطقس ومنظر للسحب فى منطقة الاعصار فى تكساس
 
سيارات الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا 2
سيارات الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا

 

سيارات الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا
سيارات الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا

 

سيارة شرطة فى محيط منطقة الإعصار
سيارة شرطة فى محيط منطقة الإعصار

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