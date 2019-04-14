صور.. إعصار "فرانكلين" يضرب ولاية تكساس الأمريكية ويخلف حطاما

نشرت وكالات الأنباء العالمية صورا لأثار الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين الذى ضرب ولاية تكساس بأمريكا.
الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا
وأظهرت الصورة أشكالا مختلفة للحطام الذى خلفه إعصار فرانكلين، وتواجد سيارات للشرطة فى منطقة الإعصار.
الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا
الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا
الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا
الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا
الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا
الطقس ومنظر للسحب فى منطقة الاعصار فى تكساس
الطقس ومنظر للسحب فى منطقة الاعصار فى تكساس
سيارات الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا
سيارات الحطام الذى خلفه إعصار فى فرانكلين بولاية تكساس بامريكا
سيارة شرطة فى محيط منطقة الإعصار
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة