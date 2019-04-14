صور.. أنصار زعيم المعاضة الفنزويلية يلتفون حوله فى مظاهرة حاشدة

كتب مصطفى عنبر

شارك زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو ، والذى أعلن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد قبل شهور، بدعم من الإدارة الأمريكية وحلفائها فى أوروبا، فى مظاهرة خلال زيارته لمدينة ماراكايبو فى فنزوبلا.



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو

واحتشد فى المظاهرة العديد من أنصار زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، ملتفين حوله، وقوامو برفعه على أكتافهم.



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 2



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 3



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 4



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 5



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 6



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 7



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 8



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 9



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 10



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 11



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 12



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 13



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 14



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 15



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 16



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 17



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 18



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 19



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 20



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك فى مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 21



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 22



زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يشارك في مظاهرة خلال زيارته لماراكايبو 23