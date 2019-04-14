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شكرى يبحث مستجدات الساحة الفلسطينية مع عضو باللجنة المركزية لحركة فتح

الأحد، 14 أبريل 2019 03:44 م
شكرى يبحث مستجدات الساحة الفلسطينية مع عضو باللجنة المركزية لحركة فتح وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى ناصر القدوة
كتب : أحمد جمعة
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التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، الدكتور ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة في إطار الاجتماعات الدورية لمؤسسة عرفات، وقد تناول اللقاء آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وكذا التباحث بشأن مستقبل عملية السلام تدعيماً لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وأوضح المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على مواقف مصر الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، والتي تتأسس على دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والثابتة، وفي مقدمتها حقه في العيش بحرية وكرامة، وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية. واتصالاً بذلك، أكد الوزير شكري ، على استمرار دعم مصر لخيارات الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة وصولاً لتحقيق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عن استمرار المساعي المصرية الرامية لتخفيف معاناة الأشقاء في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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واختتم حافظ، بأن الدكتور ناصر القدوة،  ثمّن من جانبه زيارته إلى القاهرة وتبادل الرؤى مع الوزير شكري بشأن تطورات القضية الفلسطينية، مشيداً بالدور المصري الهام والمحوري، ومنوهاً باستمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة المقبلة.

 


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