شاهد فى دقيقة.. 10 خطوات لحجز أرض تابعة لوزارة الإسكان

كتب ـ أحمد حسن

تعرف على طرق حجز قطعة أرض من الأراضى المميزة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان بنظام الحجز أون لاين، من خلال الخطوات التالية:

1ـ وزارة الإسكان أعلنت عن طرح نحو 1091 قطعة أرض سكنية مميزة فى 13 مدينة جديدة.

2ـ الوزارة طرحت أيضا 891 قطعة أرض أكثر تميزا فى 13 مدينة جديدة.

3ـ مساحات الأراضى تتراوح من 450 مترا وحتى 1200 متر.

4ـ طرحت كراسات الشروط على الموقع الإلكترونى الخاص بهيئة المجتمعات الأحد الماضى.

5ـ لأول مرة وزارة الإسكان تطرح أراضى سكنية للأفراد بنظام الحجز أون لاين وليس القرعة.

6ـ مقدم حجز الأراضى المميزة 100 ألف جنيه و350 ألفا للأراضى الأكثر تميزا.

7ـ الموقع الإلكترونى المخصص للحجز هو www.hdb-reservation

8ـ المدن المطروح بها الأراضى هى "6 أكتوبر الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – السادات – سوهاج الجديدة – الفيوم الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة".

9ـ يجوز لأى مواطن التقدم لحجز قطعة أرض بغض النظر عن مكان إقامته.

10ـ مدة التقسيط 3 سنوات وأول قسط يتم سداده يبدأ بعد عام من استلام الأرض. مكررة