video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. 10 خطوات لحجز أرض تابعة لوزارة الإسكان

الأحد، 14 أبريل 2019 04:00 م
شاهد فى دقيقة.. 10 خطوات لحجز أرض تابعة لوزارة الإسكان اراضى
كتب ـ أحمد حسن
إضافة تعليق

تعرف على طرق حجز قطعة أرض من الأراضى المميزة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان بنظام الحجز أون لاين،  من خلال الخطوات التالية:

1ـ وزارة الإسكان أعلنت عن طرح نحو 1091 قطعة أرض سكنية مميزة فى 13 مدينة جديدة.

2ـ الوزارة طرحت أيضا 891 قطعة أرض أكثر تميزا فى 13 مدينة جديدة.

3ـ مساحات الأراضى تتراوح من 450 مترا وحتى 1200 متر.

4ـ طرحت كراسات الشروط على الموقع الإلكترونى الخاص بهيئة المجتمعات الأحد الماضى.

5ـ لأول مرة وزارة الإسكان تطرح أراضى سكنية للأفراد بنظام الحجز أون لاين وليس القرعة.

6ـ مقدم حجز الأراضى المميزة 100 ألف جنيه و350 ألفا للأراضى الأكثر تميزا.

7ـ الموقع الإلكترونى المخصص للحجز هو www.hdb-reservation

8ـ المدن المطروح بها الأراضى هى "6 أكتوبر الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – السادات – سوهاج الجديدة – الفيوم الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة".

9ـ يجوز لأى مواطن التقدم لحجز قطعة أرض بغض النظر عن مكان إقامته.

10ـ مدة التقسيط 3 سنوات وأول قسط يتم سداده يبدأ بعد عام من استلام الأرض. مكررة

 

 

 

 


إضافة تعليق

وزاره الاسكان

اراضى وزاره الاسكان

اراضى مميزه

اراضى اكثر تميزا

المدن الجديده

طرح اراضى




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة