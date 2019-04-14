سقوط 9 أشخاص لاحتجازهم حارس عقار وإجباره توقيع إيصال أمانة بالشروق

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 9 أشخاص لاحتجازهم حارس عقار وإجباره على توقيع إيصال أمانة بالشروق، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من حارس إحدى الفيلات السكنية بدائرة القسم، مُصاب بكدمات متفرقة بالجسم بتضرره، من حارس إحدى الفيلات تحت الإنشاء كائنة بدائرة القسم، ومقيم بها وزوجته و7 أخرين وجميعهم من محافظة المنيا، لقيامهم بإصطحابه كرها عنه من أمام مسكنه واحتجازه لمدة يومين، داخل مسكن الأول وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته المشار إليها، وتكبيله وتصويره باستخدام هواتفهم المحمولة وأكرهوه على توقيع إيصالين أمانة على بياض.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهم وبحوزة المشكو فى حقه الأول ( 2 إيصال أمانة مزيلان بتوقيع المجنى عليه - بصامة - حبل - هاتف محمول ملك المتهمة الثانية يحوى محادثات بينها وبين المجنى عليه - هاتف محمول أحد المتهمين يحوى صور للمجنى عليه مكبل اليدين).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بين المتهم الأول وزوجته والمجنى عليه، حيث قاما باستدراج المجنى عليه واستعانا بباقى المتهمين فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.