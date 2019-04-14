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سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميلشيات الحوثى فى مواجهات مع القوات اليمنية بإب

الأحد، 14 أبريل 2019 03:56 م
سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميلشيات الحوثى فى مواجهات مع القوات اليمنية بإب ميليشيات الحوثى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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سقط العشرات بين قتيل وجريح من عناصر ميليشيات الحوثى فى مواجهات مع القوات الشرعية اليمنية استمرت 12 ساعة فى جبهة "العود" بمحافظة إب وسط اليمن.

وأفادت مصادر ميدانية - حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، بأن قوات الشرعية تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع التى كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية، أبرزها "جبل ستر" المقابل لجبل العود شرق منطقة النادرة.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك دارت بمختلف الأسلحة فى منطقتى "منخلة ضفار" و"يبار العود"، حيث حشدت قبائل العود مقاتليها إلى جانب القوات الخاصة التابعة لمحافظة إب وقوات من "اللواء الثلاثين مدرع" لقتال ميليشيات الحوثى ودحرها من المنطقة.

كما أوضحت المصادر، أن ميليشيات الحوثى المتمركزة فى مرتفعات مديرية "الشعر" شمال منطقة "العود" - عقب تقدم قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية - لجأت إلى استهداف المواطنين والسيارات وعربات النقل المارة عبر الطريق الرابط بين مناطق "العود" و"الشعر" و"الرضائي" حتى مديرية "السدة" ومدينة "يرِيم".

 


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