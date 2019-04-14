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سقوط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية فى الإسماعيلية

الأحد، 14 أبريل 2019 02:43 م
سقوط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية فى الإسماعيلية حبس -ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث التل الكبير ومباحث القصاصين من القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية.
 
 
وكان  اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بالقبض على كل من المتهم "محمد.ا.م"41 عام عاطل مقيم الزقازيق شرقية وله محل إقامة آخر دائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" مطموسة الأرقام و4 طلقات من ذات العيار والمتهم "عبدالله.ع.س"28 عاما عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته سلاح نارى "طبنجة 9مم" مطموسة الأرقام و2 طلقة من ذات العيار.
 
 
 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة بواقعتى الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
 
 

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