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سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يعلن إطلاق برنامج لاستقرار مصر مائيا

الأحد، 14 أبريل 2019 01:24 م
سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يعلن إطلاق برنامج لاستقرار مصر مائيا الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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أعلن إيفان ساركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، خلال افتتاح ورشة العمل التحضيرية الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه 2019 فى نسخته الثانية، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعقد فى النصف الثانى من أكتوبر المقبل تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه"، أن الاتحاد بصدد إطلاق برنامجا هاما لعدة سنوات فى مصر تحت عنوان "برنامج الاتحاد الأوروبى لقطاع المياه فى مصر" #EU4WATER بمنح تصل قيمتها إلى 120 مليون يورو.

 

وأضاف شاركوش فى كلمته خلال ورشة العمل التحضيرية لأسبوع القاهرة للمياه 2019، أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم استقرار مصر من خلال تحقيق الأمن المائى وتعزيز الإدارة المستدامة لقطاع المياه.

 
وافتتح الورشة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وحسين جادين ممثل منظمة الأغذية والزراعة العالمية بالقاهرة الفاو. 

 

 

 

 

 


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