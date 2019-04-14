زوج بدعوى نشوز: حرمتنى من حقوقى الشرعية بالمنوم لإصابتى بمرض غير معد

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات نشوز زوجته، وأدعى خروجها عن طاعته، وذلك بسبب إصابته بمرض جلدى.

وأوضح "أحمد.و.غ" فى دعواه أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر: أعانى من مشكلة مرضية تسببت فى تشويه شكل وجهى، وزوجتى هجرتنى ورفضت أن تعطينى حقوقى الشرعية، وفوجئت بأنها تضع لى مادة منومة كلما طلبت النوم معها فى نفس الغرفة ما أصابنى بحالة نفسية سيئة للغاية ساعدت فى تدهور وضعى الصحى.

وأضاف: تزوجتها عن حب ولم أتخيل أن تتخلى عنى بعد 6 أشهر من الزواج بسبب مرض خارج عن إرادتى وغير معدى ومع قليل من الصبر سيتم علاجه كما أكد الأطباء.

واستطرد"أحمد":" لم أطالبها بشئ نتيجة يسر حالتى المادية وهو ما قابلته وأهلها بجشع واستغلال، وعندما جمعنا منزل واحد رأيت ما يخفيه وجهها وصدمت من معاملتها لى وصوتها المرتفع وإقدامها على سبى، ورغم محاولتى التغاضى عن كل تلك الأمور لكى لا أتسبب فى دمار منزلنا زادت فى تصرفاتها غير اللائقة".

وتباع أحمد:" ساومتنى على قائمة المنقولات والمؤخر وشقة الزوجية بعدما اكتشفت جريمتها التى بدأت بدس المواد المنومة لى وانتهت بالمواد المخدرة، حتى تثبت عنفى المزعوم ضدها وتحصل على تقارير طبية بإدمانى ما يساعدها على الاستيلاء على ممتلكاتى .