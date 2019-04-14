رئيس الجامعة الأمريكية: مصر تملك أفضل العقول والاكتشافات

وائل ربيعى

أكد فرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الحضارة المصرية عبر تاريخها، تتسم بالازدهار وخاصة الازدهار الإنساني، مؤكدا أن مصر تلعب دورا هاما في مجال التنمية البشرية.



وأضاف فرانسيس، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإطلاق مبادرة "المستقبل: مبادرة التطلع لمستقبل الشرق الأوسط"، التي تنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، أن مصر تملك أفضل العقول والاكتشافات وهذا ما يظهر جليا في تاريخ الحضارة المصرية، موضحا أن هناك العديد من المشكلات تمر بها الدول ولكن مصر دائما تتسم بالمرونة وتزدهر على مدار تاريخها وتتحمل ذلك.



وأشار رئيس الجامعة الأمريكية، إلى أن الجامعة تتطلع للمستقبل، موضحا أن الجامعة لديها الطلاب المصريين مع بعض الطلاب الأجانب، مؤكدا أن الجامعة تمثل مكانا لتلقي الأفكار لخدمة الدولة المصرية لتكون أصواتا إقليمية لمصر، قائلا: "لن نملى على العالم الخارجي الذي نقوم به، موضحا أن الجامعة تقوم بالأفكار وبشكل خالق وأسئلة بلا حدود مع تبادل الرؤى والأفكار"، مشيرا إلى أن المنطقة ابتليت بالكثير من اللاجئين وكذلك مشاكل الهجرة الغير شرعية والأمراض مع التغييرات المناخية، مشددا على أن مصر تواجه ذلك وأفضل، ولن ننظر للأمم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات الكبيرة.



وتابع رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قائلا: "نحن كمؤسسة تعليمية، نتحدث عن المستقبل ليس فقط في التهديدات وكذلك اقتناص الفرص والعمل على إعداد أجيال من الشباب وحل المشكلات" ، مضيفا نرحب بكل الاتجاهات الأمريكية والإفريقية والصينية والإفريقية على وجه الخصوص تحت قيادة مصر.



ولفت رئيس الجامعة الأمريكية، إلى أنه رحب بقرن جديد من النجاح ارتكازا على 5 نقاط، متمثلا في الخبرة العالمية والمنح الدراسية لدعم الطلاب المتميزين واحتضان الإبداع وقوة العطاء ورؤية مستقبلية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تعد مبادرة المستقبل جزءا منها.



