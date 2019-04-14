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رئيس البرلمان: مناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها بالمجلس الثلاثاء

الأحد، 14 أبريل 2019 03:04 م
رئيس البرلمان: مناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها بالمجلس الثلاثاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين
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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيعقد 3 جلسات عامة يوم الثلاثاء المقبل، لدراسة ومناقشة ما انتهت إليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، مشيرا إلى أنه تقرر ضغط الجلسات فى يوم الثلاثاء وعدم انعقاد الجلسات يوم الأربعاء نظرا لظروف سفر الأعضاء وانشغالهم بالمؤتمرات.

 

وتابع "عبد العال"، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن: "أنوه للأعضاء أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعا لأعضائها بعد انتهاء الجلسة اليوم، ويوم الثلاثاء سيعقد المجلس 3 جلسات، جلسة لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية، ونستمع لكل الآراء، والجلسة الثانية لنناقش التعديلات، والثالثة سنأخذ التصويت النهائى على هذه التعديلات".

 

واستطرد "عبد العال": "سيتم ضغط جلسات يومى الثلاثاء والأربعاء فى يوم واحد هو يوم الثلاثاء، لأن يوم الأربعاء أعضاء كثيرون بيسافروا وبيشاركوا فى مؤتمرات، وبالتالى هكثف الجلسات يوم الثلاثاء  لننتهى من هذه التعديلات، عارف بتحضروا مؤتمرات، وجلسة الثلاثاء ستكون فى العاشرة صباحا، ولابد أن يكون العدد كاملا علشان ننتهى، لينا 60 يوما استمعنا لكل الآراء داخل وخارج المجلس، المقترحات قتلت طرحا وبحثا ومن حيث المناقشة، وسنناقش المواد التى تنتهى إليها اللجنة التشريعية فى هذه القاعة، ونفس المنهج الذى اتبعناه فى جلسات الحوار المجتمعى لابد أن أتيح الوقت لسماع كل الآراء ثم نذهب بعد ذلك للتصويت وما ينتهى إليه المجلس فى القاعة يعرض على الشعب فى الاستفتاء لإبداء رأيه فى التعديلات".

 

ودعا رئيس البرلمان كل المواطنين أن يحرصوا على أداء واجبهم الذى نص عليه الدستور ويبدوا رأيهم، قائلا: "على كل مواطن أن يسعى لإبداء رأيه سواء موافق أو معارض".

 

وأشار "عبد العال"، أن جلسة يوم الثلاثاء ربما تبدأ الساعة 9 صباحا أو العاشرة صباحا وفقا لما يقرره المجلس غدا، وأعلن عدم انعقاد أى لجان بالمجلس فى هذا اليوم.


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