درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 14/4/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود اليوم الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح الشمالية الغربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الشرق، وتنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 19 28

شبين الكوم 18 27

طنطا 17 27

دمنهور 16 24

الإسكندرية 16 21

بلطيم 17 24

مطروح 16 24

السلوم 15 21

سيوة 17 26

بورسعيد 18 22

دمياط 18 21

الزقازيق 16 27

الاسماعيلية 19 29

السويس 18 27

العريش 18 24

رفح 17 22

رأس سدر 19 25

نخل 10 27

نويبع 20 31

طابا 15 29

كاترين 11 24

الطور 18 29

شرم الشيخ 21 32

الغردقة 20 34

مرسى علم 19 31

الفيوم 19 28

بنى سويف 19 28

المنيا 16 28

أسيوط 17 29

سوهاج 18 32

قنا 19 33

الأقصر 19 34

أسوان 20 35

أبوسمبل 21 36

الوادى الجديد 19 33

شلاتين 19 33

ابو رماد 18 31

حلايب 20 28

راس حدربة 20 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 34

المدينة 20 31

الرياض 16 27

المنامة 23 28

أبوظبى 22 27

الدوحة 21 29

الكويت 17 32

دمشق 08 27

بيروت 20 24

عمان 13 26

القدس 12 24

غزة 14 24

بغداد 16 32

مسقط 24 29

صنعاء 10 25

الخرطوم 23 41

طرابلس 13 18

تونس 11 22

الجزائر 11 20

الرباط 15 25

نواكشوط 19 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 17

اسطنبول 10 16

اسلام اباد 20 31

نيودلهى 26 40

جاكرتا 24 32

بكين 08 23

كوالامبور 24 33

طوكيو 13 18

أثينا 10 19

روما 05 16

باريس 02 11

مدريد 06 18

برلين 01 11

لندن 01 10

مونتريال 03 08

موسكو 01- 06

نيويورك 13 17

واشنطن 16 24