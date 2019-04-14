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حى مصر الجديدة يجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء على الدستور.. صور

الأحد، 14 أبريل 2019 08:46 م
حى مصر الجديدة يجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء على الدستور.. صور رئيس حى مصر الجديدة يتابع استعداد المدارس
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد العميد أحمد محمد أنور،  رئيس حى مصر الجديدة  ، المدارس المقرر أن تشهد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، للاطمئنان على الحالة الإدارية لأماكن التصويت وفاعلية وسائل الحماية المدنية ومنظومة المراقبة بالكاميرات وكذا الاماكن المخصصة لإقامة أطقم التأمين ومراجعة الموقع الخارجى لكل لجنة.

وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، أنه سيتم رفع كفاءة محيط لجان الاستفتاء، من حيث استكمال الإنارة، ورفع الإشغالات، ورفع مستوى النظافة ، وكذلك مستوى الحدائق، مشيرا إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للتواصل مع القائمين على تلك اللجان.

 

مصر الجديدة تجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء (2)
مصر الجديدة تجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء (2)

 

مصر الجديدة تجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء (3)
مصر الجديدة تجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء (3)

 

 

مصر الجديدة تجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء (4)
مصر الجديدة تجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء (4)

 

 

مصر الجديدة تجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء (5)
مصر الجديدة تجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء (5)

 

 

مصر الجديدة تجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء (6)
مصر الجديدة تجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء (6)

 

 

مصر الجديدة تجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء (7)
مصر الجديدة تجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء (7)

 

 

مصر الجديدة تجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء (8)
مصر الجديدة تجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء (8)

 

 

مصر الجديدة تجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء (1)
مصر الجديدة تجهز مدارس استضافة لجان الاستفتاء (1)

 


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