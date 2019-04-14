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الأحد، 14 أبريل 2019 10:40 م
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حجز النطق بالحكم على 8 متهمين بقتل عضو قضائى بسمالوط ليوم الأربعاء المقبل

الأحد، 14 أبريل 2019 09:41 م
حجز النطق بالحكم على 8 متهمين بقتل عضو قضائى بسمالوط ليوم الأربعاء المقبل جنايات المنيا - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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قررت مساء اليوم الأحد، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ وأمانة سر محمد مصطفى هارون ومحسن فكرى، حجز النطق بالحكم على 8 متهمين من أبناء مركز سمالوط إلى جلسة الأربعاء للنطق بالحكم بتهمة شروع فى قتل عضو قضائى بمحكمة سمالوط.

أسندت لهم النيابة العامة عدة تهم من بينها الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على استهداف رجال القضاء والشرطة والجيش والشروع فى قتل عضو قضائى والتحريض على العنف والشغب.

 


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