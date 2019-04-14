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حبس 5 عاطلين 15 يوما لتنقيبهم عن الآثار فى المنوفية

الأحد، 14 أبريل 2019 11:28 ص
حبس 5 عاطلين 15 يوما لتنقيبهم عن الآثار فى المنوفية حبس - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس 5 عاطلين وذلك أثناء تنقيبهم عن الآثار بإحدى القرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، من إلقاء القبض على 5 عاطلين وذلك أثناء تنقيبهم عن الآثار بإحدى القرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية وبحوزتهما أدوات الحفر، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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