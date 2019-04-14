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حبس 4 أيام على ذمة التحقيق للمتهمين بتشكل عصابة للاتجار فى الأعضاء بـ6 أكتوبر

الأحد، 14 أبريل 2019 11:46 م
حبس 4 أيام على ذمة التحقيق للمتهمين بتشكل عصابة للاتجار فى الأعضاء بـ6 أكتوبر متهمون - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس المتهمين بالتورط فى تشكيل عصابة للاتجار فى الأعضاء البشرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 وردت معلومات بتردد أحد عناصر تشكيل عصابى للاتجار فى الأعضاء، على أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، لمقابلة بعض عملائه وراغبى الشراء.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته "3500 جنيه مصرى، و100 دولار أمريكى، وهاتفى محمول" وبرفقته إحدى السيدات "رئيسة وحدة تمريض" بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وبحوزتها "مبلغ 1500 جنيه مصرى، و3 هواتف محمول".

 وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بممارسته نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية بالاشتراك مع آخرين، حيث يقوم باستقطاب ضحاياهم مستغلين ظروفهم المادية، وإنهاء كل الإجراءات المطلوبة لنقل وزراعة الأعضاء لدى الجهات المعنية، وذلك من خلال عدة مستشفيات نظير مبالغ مالية بمساعدة المتهمة المضبوطة برفقته، مستغلا طبيعة وظيفتها بالمستشفى وعلمها بالحالات المرضية المطلوب نقل وزراعة الأعضاء لها، وتحديد نوع العضو المطلوب زراعته وفصيلة الدم وإنهاء كل الإجراءات داخل المستشفى، والتنسيق بين الطبيب المعالج والسماسرة نظير مبالغ مالية.

 وأضاف المتهمان المضبوطان أن أحد الأطباء "محدد" صاحب مركز للكلى واستشارى أمراض الكلى بالمستشفى محل عمل المتهمة المضبوطة، وراء ارتكابهما وآخرين عدة جرائم اتجار أعضاء بشرية، من خلال جلب الضحايا نظير مبالغ مالية يتقاضاها الأخير لنفسه من راغبى شراء الأعضاء البشرية شاملة قيمة الشراء وكافة تكاليف العملية والإقامة بالمستشفى، وأنهما يتقاضيان مبالغ مقابل السمسرة وجلب المتبرعين، وجار تكثيف الجهود لضبط باقى عناصر التشكيل.


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