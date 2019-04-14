حبس سائق "توك توك" طعن راكبا بسلاح أبيض لخلافات على الأجرة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق، برئاسة إسلام الحديدى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامه بطعن راكب بمطواة كانت بحوزته، بسبب خلافات بينهما على 5 جنيهات.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الأحرار" التعليمى بمدينة الزقازيق، بوصول "إبراهيم عبد الحكيم محمد" 25 سنة، صاحب محل زيوت، مصابًا بطعنة نافذة بالبطن وحالته خطيرة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "رامى.م" 31 سنة، مقيم حسن صالح، ويعمل سائق "توك توك" يحمل لوحات معدنية رقم 22458، حيث نشبت مشاجرة بين السائق والمجنى عليه فى منطقة ميدان "الزراعة"، وذلك بسبب خلاف على 5 جنيهات فرق أجرة، بعدما أصر المجنى عليه على دفع 5 جنيهات بدلًا من 10، قام على إثرها السائق بطعنه بواسطة "مطواة" كانت بحوزته، طعنة نافذة بالبطن نُقل على إثرها المجنى عليه إلى المستشفى غارقًا فى دمائه.

وتمكنت قوة من مباحث قسم ثانى الزقازيق بمعرفة النقيب رمزى أبوزيد، معاون المباحث، برئاسة الرائد عصام عتيق، رئيس مباحث القسم، من ضبط السائق والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6845 جُنح ثان الزقازيق لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.