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"جولة البلد".. رحلة سياحية فلكورية للتعرف على الغردقة "صور"

الأحد، 14 أبريل 2019 07:00 ص
"جولة البلد".. رحلة سياحية فلكورية للتعرف على الغردقة "صور" الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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"جولة البلد".. مصطلح سياحى أطلقته شركات السياحة والمرشدين السياحيين، على رحلة سياحية يقوم بها السياح للتعرف على تاريخ الغردقة، والتى من خلالها يتعرف السائح على المناطق الشعبية.

وقال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن رحلة "جولة البلد" تعد من أهم الرحلات التى يتم تنظيمها للسياح بالبحر الأحمر وخاصة فى مدينة الغردقة، مضيفاً أن أغلب السياح الوافدين للغردقة أو الوافدين لأى مدينة كسياحة، يكون لديهم شغف لمعرفة تاريخ تلك المدينة وكيف يعيش سكانها

وأضاف أبو طالب، لـ"اليوم السابع"، أن جولة البلد تختلف من شركة سياحة لأخرى فى تكلفتها والأماكن المقرر الزيارة لها، موضحاً أنه من حيث التكلفة تقوم شركات كبرى سياحية بتنظيمها كهدية للسياحة عقب بيع رحلة من الغردقة للأقصر أو الغردقة القاهرة لهم، وشركات أخرى تنظمها للسائح الواحد بـ25 يورو

أوضح نقيب المرشدين السياحين لـ"اليوم السابع"، أن جولة البلد تعد سياحة قيمة لابد من الحفاظ عليها وبذل مجهود اكبر فى تنظيمها، حيث أنها تعد من أكثر الأوقات المستمتعه للسائح، والتى فى أغلب الاحيان يقوم المرشد المسئول بتنظيمها بزيارة أماكن شعبية حسبما يشاء بمرافقه السياح، موضحًا أنه فى الغالب تبدأ بمسجد الميناء الكبير ثم الكنيسة ومنها للأزق الذى يتم صنع المراكب به ثم سوق الخضار وأهمها القعدة على القهوة البلدى. 

وكشف نقيب المرشدين السياحين، أن أغلب السياح الذين يتجولون بالبلد أوروبيون يعودون مرة أخرى عندما يزورن الشارع الشعبى بالغردقة، ويندهشون بجمال بمنطقة فلفلة وجزر شدوان والجفتون وجبال سيناء.

كما أكد أبو طالب أن جولة البلد تعد خير دليل على أن شوارع البحر الأحمر آمنة ويتم التجول فيها بحرية دون تقييد، مؤكدًا أن هناك سياح بعد جولة البلد تجدهم بمفردهم على المقاهى البلدى، موضحًا انه خلال الجولة يتم شرح تاريخ الغردقة للسياح، وأن الفرنسيين العاملين فى قناة السويس هم أول سياح لها، وأن أول فندق بنى فيها هو الشيرتون فى الستينيات.

وكشف أن أهم المزارات السياحية خلال جولة البلد زيارة الأزق وهو صناعة اللنشات السياحية، حيث تصل لـ"الأزق" رحلات مختلفة من السياح بعد زيارتهم لمسجد الميناء الكبير، ويشاهدون عملية بناء اللنشات السياحية، ويقوم السياح بالتجول بالأزق والتقاط الصور المختلفة مع اللنشات اثناء تشيدها وإبحارها

من جانبه، قال الخبير السياحى أبو الحجاج العمارى، أن جولة البلد تعد المنشط الأول للسوق المحلى فى المدن السياحية، وهى تأكيد لدول العالم على أن شوارع مدن البحر الأحمر ذات آمان مطلق

كان اللواء أحمد عبد الله، استقبل منذ أيام، وفد أعلامى رومانى بديوان عام المحافظة، وأكد لهم أن شوارع مدن البحر الأحمر آمنه تماماً، وحثهم على القيام بالتجول داخل شوارع المدينة فى اى وقت، كما دعا الوفد للتجول ليلا بالشوارع حتى يلمسوا بأنفسهم مدى الأمن والأمان بها، قائلًا: "إن من يزور البحر الأحمر لا يستطيع التوقف عن زيارتها".

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