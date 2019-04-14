تنفيذ أحكام ضد مديونين بمبالغ 12 مليون جنيه لصالح البنوك والشركات

كتب محمود عبد الراضي

نجح قطاع الأمن العام فى تنفيذ 242 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة.

ووجه قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومى.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر عن تنفيذ ( 242 حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات ).

وتم تنفيذ ( 229 ) حكماً قضائياً بإجمالى مديونية بلغت (12,136,500 إثنى عشر مليون ومائة ستة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيهاً ) لصالح (10) بنوك مختلفة، وتنفيذ (13) حكماً قضائياً لصالح (7) شركات وهيئات .